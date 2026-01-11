影／建築師郭信志暖心包場傳遞正能量 《冠軍之路》激勵彰化家扶兒勇敢追夢

▲為傳遞正向力量、鼓勵孩子勇敢追夢，建築師郭信志近日暖心包場，邀請120名彰化家扶中心兒少走進戲院，欣賞紀錄片電影《冠軍之路》。（圖／彰化家扶提供）

【互傳媒／記者 林明佑／台中 報導】為傳遞正向力量、鼓勵孩子勇敢追夢，建築師郭信志近日暖心包場，邀請120名彰化家扶中心兒少走進戲院，欣賞紀錄片電影《冠軍之路》，透過中華隊在世界12強棒球賽從不被看好到勇奪冠軍的真實歷程，為孩子們帶來一場充滿感動與希望的生命教育饗宴，也讓他們感受到來自社會的溫暖與關懷。

活動當天，來自彰化縣14個鄉鎮市的120名家扶兒少，分別搭乘3輛遊覽車陸續抵達影城。對不少孩子而言，這不僅是難得的觀影經驗，更是一段充滿期待與驚喜的回憶。

▲為傳遞正向力量、鼓勵孩子勇敢追夢，建築師郭信志近日暖心包場，邀請120名彰化家扶中心兒少走進戲院，欣賞紀錄片電影《冠軍之路》。（圖／彰化家扶提供）

郭信志表示，建築事業不只是打造空間，更希望能「築起希望的軌跡」。他回顧自身創業歷程，也曾歷經挑戰與挫折，因此特別選擇《冠軍之路》這部聚焦棒球運動的紀錄片，藉由運動員從低谷到站上巔峰的奮鬥故事，傳達努力、堅持與團隊精神的重要性。他期盼孩子們能從影片中看見，只要不放棄、一步步向前，就有機會走出屬於自己的「冠軍之路」。

電影播放過程中，孩子們全神貫注投入劇情。片中中華隊在巨大壓力下仍不輕言放棄，最終奪下第三屆世界12強棒球賽冠軍的過程，深深觸動在場觀眾的心。影廳內不時傳出笑聲，也有孩子悄悄拭淚，隨著劇情起伏而感動。電影結束後，孩子們意猶未盡，熱烈討論片中情節，久久不願離場。

來自彰化市、熱愛棒球的家扶兒少小翔分享，自2024年世界12強賽在台北大巨蛋開打以來，他便密切關注中華隊賽事。看到選手們在不被看好的情況下，仍然努力堅持、全力以赴，讓他深受感動，也在心中種下「努力、不放棄」的信念。他感謝郭叔叔的邀請，讓自己能再次透過大銀幕感受那份拚戰精神，並期許未來在學習與生活中，也能勇敢面對挑戰。

另一名來自伸港鄉、就讀國二的小治，父親離世後由母親獨自扶養七名子女。小治與哥哥從小喜愛運動，雖然目前專心於課業，但對運動的熱情不減。他表示，平時家中很少有機會看電影，更別說欣賞一部關於中華隊的紀錄片，這次能與兄妹一同進戲院，讓他感到格外珍惜與感謝。

家扶基金會董事林條金代表彰化家扶致謝表示，感謝郭信志建築師慷慨包場並贊助餐點，讓120位家扶孩子有機會欣賞《冠軍之路》。這部電影傳遞「堅持與勇氣」的核心價值，郭建築師的善舉不僅豐富了孩子的假期，更在他們心中種下希望的種子。

彰化家扶主任王震光指出，郭信志長期關懷家扶兒少，除包場觀影外，也號召企業界認購球員簽名球，讓孩子們感受到社會的支持與鼓勵。這不只是一場電影欣賞活動，更是一股陪伴孩子翻轉人生的正能量。彰化家扶也呼籲社會大眾持續支持「無窮世代—傳愛過好年」公益行動，彰化家扶捐款專線：04-7569336；郵局劃撥帳號：00271389，攜手為孩子鋪築希望的未來。