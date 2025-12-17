影/弒親後街頭閒晃！好萊塢名導慘死住處 兒被捕「狼狽樣」曝光

美國好萊塢名導羅伯萊納（Rob Reiner）夫婦在加州洛杉磯遭謀殺身亡，震驚娛樂圈，他32歲兒子尼克萊納涉嫌重大，根據最新曝光畫面顯示，尼克弒親後在街頭閒晃，不久遭警方包圍逮捕，他當場高舉雙手投降。

羅伯萊納。（圖／美聯社）

根據美國《紐約郵報》取得的畫面，尼克萊納（Nick Reiner）身穿深色衣物、頭戴棒球帽，徘徊在一處地鐵站附近的行人穿越道旁，地點距離父母位於布倫特伍德（Brentwood）的住家約24公里。當2輛警車停靠路邊時，他「毫不猶豫地舉起雙手投降」。

畫面顯示，隨後多輛巡邏車迅速到場，警方持槍喝令他趴下，並將其壓制在地、上銬逮捕。洛杉磯警局幫派與毒品小組（LAPD Gang and Narcotics Unit）稍早也曾分享相關照片，但已被刪除。

執法人員透露，羅伯萊納夫婦被發現時「已死亡數小時」，且「屍僵（rigor mortis）已經開始出現」。報導指出，屍僵通常在死亡後約2至6小時出現。警方指出，萊納夫婦的遺體是由女兒發現，女兒向調查人員直言，尼克「應該是嫌疑人」，並形容他「很危險」。

羅伯萊納曾執導《當哈利遇上莎莉》、《站在我這邊》、《軍官與魔鬼》、《戰慄遊戲》等知名電影，去世消息曝光震驚好萊塢。

