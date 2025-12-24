影／弘光科大串聯企業傳遞愛 喜樂保育院千人聖誕饗宴熱鬧登場

▲弘光科大串聯企業傳遞愛，喜樂保育院千人聖誕饗宴熱鬧登場。（記者林明佑翻攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】為迎接聖誕佳節到來，喜樂保育院於今（24）日在二林院區熱鬧舉辦「企業有愛.溫暖喜樂.千人聖誕饗宴」活動，邀請喜樂服務體系全體師生及各界貴賓，超過800人齊聚一堂，透過戶外市集的概念，享受攤位美食之餘，更能觀賞精彩演出，共度充滿愛與祝福的美好時光。

本次活動由弘光科技大學餐管系系主任吳松濂發起號召，匯集41家國內知名企業及單位聯名贊助設攤，包含鼎泰豐、頂粵吉品、王品餐飲、築間餐飲、大中華國際美食館、裕元花園酒店、日月千禧酒店等，紛紛端出拿手好料，以繽紛美饌滿足現場貴賓與師生的味蕾，營造濃厚幸福的聖誕氛圍。

除了豐富美食當前，喜樂服務對象也輪番帶來表演，詩歌歡唱、打擊樂表演、民俗舞蹈等，精彩表現也讓台前掌聲如潮，喜樂服務對象涵括肢體障礙、智能障礙以及多重障礙，雖加深他們練習才藝的難度，但靠著諸多努力與堅持，生命也有機會在舞台上綻放可能，為活動更添溫馨與意義，帶來滿滿的節慶喜悅。

弘光餐管系系主任吳松濂表示，此次活動由弘光科技大學串聯多家企業、社會團體與學生志工共同完成，充分展現產學合作結合社會關懷的溫暖力量。對學生而言，這不僅是一場大型活動的實務演練，更是一堂深具意義的生命教育課程。學生從菜色品項、動線規劃、工作流程，皆以「使用者需求」為核心思考，學習在專業服務中融入同理心與尊重，實際理解不同族群的需求差異，培養未來進入職場不可或缺的服務態度與社會責任感。

喜樂保育院院長林玉嫦高度肯定弘光科技大學餐管系的辦學理念與專業培育成果，並誠摯感謝弘光多年來與喜樂同行，透過一次次充滿溫度的義煮行動，展現學生扎實的餐飲實務能力。今年適逢喜樂保育院成立60週年，這場擴大舉辦的千人餐會，別具象徵意義，既是對過往服務歷程的感恩回顧，也是攜手邁向下一個里程碑的溫暖祝福。林玉嫦院長特別感謝所有投入本次活動的贊助企業與合作夥伴，讓愛心化為桌上一道道溫暖人心的料理，陪伴喜樂服務對象在愛與關懷中，歡度一個充滿喜悅、祝福與希望的喜樂60週年聖誕佳節。