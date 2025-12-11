影／弟弟神模仿〈恆星不忘〉MV 阿信直呼：讓你模仿不是超越！
[FTNN新聞網]
F4成員言承旭、吳建豪及周渝民組成的F3，推出新歌〈恆星不忘Forever Forever〉，由周杰倫作曲、五月天阿信作詞，MV一上線，立即引爆社群討論。一位弟弟模仿MV，竟被阿信本人看見並轉發到社群平台表示「讓你模仿不是要你超越餒」，得到主唱大人肯定，不少網友紛紛湧入朝聖觀看。
