(影) 張又俠洩核武機密被逮? 傳「這2人」率第九局突襲軍委大樓 「他」開的門....
[Newtalk新聞] X 帳號 @liangziyueqian1 宣稱，其「牆內軍中朋友」指出，解放軍將領劉振立曾率部進京，擊潰包圍中央軍委大樓的武警與公安部特勤單位，並「解救」張又俠，同時調動河北第 82 集團軍進入北京，中部、東部與南部戰區亦各出動一個集團軍呼應。不過，相關說法缺乏任何獨立來源佐證，真實性無法查證。
另一名 X 用戶 @stringquartet09 則指出，張又俠曾留下與美方接觸的「罕見紀錄」，包括 2024 年 8 月，美國總統拜登的國安顧問蘇利文在訪中期間，除會晤習近平外，也曾前往八一大樓與張又俠會談，並稱這可能是張最後一次公開的對外交往。該帳號並提及，過去一次軍委副主席與美國高層互動，需回溯至 2018 年，時任副主席許其亮會見時任美國國防部長馬蒂斯。
另有自稱「海外爆料」的 X 帳號 @zhihui999 指出，1 月 19 日深夜，蔡奇與王小洪指揮公安部第九局行動，突襲中央軍委大樓，並稱時任軍委成員張升民帶領部分警衛人員打開大樓大門，協助特勤人員進入並抓捕張又俠與 17 名將領，指張升民在行動中「發揮關鍵作用」。
與此同時，海外評論人士 David Tsai／蔡慎坤在 X 平台 @cskun1989 表示，曾聽聞「一個多月前」張又俠在小範圍場合當面頂撞甚至威脅習近平，但他也直言，相關情節「驚悚但難以證實」，僅能視為未經查證的傳聞。
相較之下，《華爾街日報》則報導了更為具體的指控內容。根據該報取得的中共官方披露文件與內部通報，張又俠被指控向美國洩露解放軍核武器計畫的核心技術資料，證據部分來自中核集團前總經理顧軍的供述。此外，張又俠也被指控利用裝備發展部職權收受巨額賄賂、協助前國防部長李尚福上位，並「兜售晉升機會」、組建政治派系，破壞黨對軍隊的控制。
《華爾街日報》指出，自 2023 年夏季以來，習近平已撤換陸軍、空軍、海軍、戰略飛彈部隊、武警部隊，以及包括台灣戰區在內的多個戰區最高指揮官。官方文件顯示，過去 2 年半內，已有超過 50 名高階軍官與國防工業高層遭調查或免職。
該報並形容，中國最高軍事指揮層已遭「徹底削弱」，中央軍委在多輪清洗後，僅剩張升民一名現役軍官履職，且其背景以政工系統為主，而非作戰指揮體系，導致指揮鏈出現「真空化」，恐削弱解放軍短期至中期的戰備與聯合作戰能力。
分析指出，習近平對張又俠這名具「紅二代」背景、且與習家族世交深厚的上將動手，打破了過往反腐不輕易觸及核心盟友與現役上將的潛規則，顯示其在軍隊內部的整肅已無上限。《華爾街日報》認為，短期內這可能降低北京對台動武的風險，北京或轉而在即將到來的貿易與安全談判中，尋求與美國川普政府達成交易。
