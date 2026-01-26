(影) 張又俠落馬後北京震盪! 驚見軍隊封路急進首都 傳下一個要抓的是「他」.....

[Newtalk新聞] 隨著張又俠遭清洗的消息在海外持續發酵，多個 X 平台帳號與異議人士再度拋出大量的說法，從秦城監獄關押名單、解放軍人事「大換班」，到北京街頭軍車調動畫面，描繪出解放軍高層權力結構正處於高度不穩定狀態。





X 帳號「多倫多方臉」@torontobigface 嘲諷稱，秦城監獄「已能組建一個影子內閣」，並點名薄熙來、陳良宇、令計劃、周永康、傅政華等人，甚至將郭伯雄、張又俠、何衛東列為「軍委副主席」、李尚福與魏鳳和列為「國防部長」，以此諷刺中共歷年高層與軍方整肅規模。

另一名 X 用戶 Petrichor @Jam79922967 則列出一份所謂「軍隊大換班」名單，聲稱多名中將暫時主持軍委政治工作部、軍委紀委、政法委，以及陸軍、海軍、空軍、火箭軍與武警部隊工作，並稱「之前上將全部陣亡」。相關說法缺乏任何官方文件或權威媒體佐證，真實性高度存疑。





矢板明夫臉書貼出中共二十大後中央軍委合成圖，多名高層被畫上紅叉，點出解放軍高層接連遭清洗的權力動盪。 圖:翻攝自矢板明夫俱樂部臉書





X 帳號「向陽」@TheXiangYang 則以敘事方式描述，主席台上原本屬於張又俠的座位「空得扎眼」，並將官方對張又俠的定性語句，與習近平對其他解放軍高級將領的判詞相對照，認為張又俠已被塑造成新的「流毒」。該帳號並引述一名自稱曾在中央軍委工作十年的人士說法，稱在習近平執政下，進入軍委的將領「多數再也回不了家」，反映軍中瀰漫高度不安全感。





該說法也提到，在習近平上台前，中共歷史上被處理的上將僅有黃永勝一例；如今，軍委內部「一倒俱倒」的恐懼，迫使將領選擇全面配合「反腐」，靜待最終處分，已成常態。此外，前深圳律師周君紅 @zhoujunhong2024 指出，張又俠落馬後，北京坊間開始流傳下一個可能被整肅的人物是王岐山，並稱習近平最忌諱的對象包括鄧朴方、曾慶紅、王岐山、張又俠與劉源，其中王岐山與張又俠被視為「威脅最大」。相關說法同樣未獲證實。





中國前國家副主席王岐山。 圖 : 翻攝自環球網（資料照）





X 帳號「李老師不是你老師」@whyyoutouzhele 則整理稱，解放軍已深陷所謂「習近平斬殺線」，過去一年至少有 14 名高級將領「落馬」，涵蓋陸軍、海軍、空軍、火箭軍與武警系統，並點名張又俠、何衛東、苗華、劉振立、林向陽等人。不過，名單中多數人員的實際狀態，官方並未公開說明。





同一帳號亦指出，1 月 21 日晚間，網路流傳疑似張又俠北京住所外出現便衣人員包圍的畫面，另有中國網友上傳影片，顯示高速公路遭封閉、大量軍車通行，引發外界聯想北京是否出現異常軍事調動。





1 月 12 號晚間，張又俠住處疑似被包圍。 圖：翻攝自@whyyoutouzhele

