(影) 張又俠落馬後北京震盪! 驚見軍隊封路急進首都 傳下一個要抓的是「他」.....
[Newtalk新聞] 隨著張又俠遭清洗的消息在海外持續發酵，多個 X 平台帳號與異議人士再度拋出大量的說法，從秦城監獄關押名單、解放軍人事「大換班」，到北京街頭軍車調動畫面，描繪出解放軍高層權力結構正處於高度不穩定狀態。
X 帳號「多倫多方臉」@torontobigface 嘲諷稱，秦城監獄「已能組建一個影子內閣」，並點名薄熙來、陳良宇、令計劃、周永康、傅政華等人，甚至將郭伯雄、張又俠、何衛東列為「軍委副主席」、李尚福與魏鳳和列為「國防部長」，以此諷刺中共歷年高層與軍方整肅規模。
另一名 X 用戶 Petrichor @Jam79922967 則列出一份所謂「軍隊大換班」名單，聲稱多名中將暫時主持軍委政治工作部、軍委紀委、政法委，以及陸軍、海軍、空軍、火箭軍與武警部隊工作，並稱「之前上將全部陣亡」。相關說法缺乏任何官方文件或權威媒體佐證，真實性高度存疑。
X 帳號「向陽」@TheXiangYang 則以敘事方式描述，主席台上原本屬於張又俠的座位「空得扎眼」，並將官方對張又俠的定性語句，與習近平對其他解放軍高級將領的判詞相對照，認為張又俠已被塑造成新的「流毒」。該帳號並引述一名自稱曾在中央軍委工作十年的人士說法，稱在習近平執政下，進入軍委的將領「多數再也回不了家」，反映軍中瀰漫高度不安全感。
該說法也提到，在習近平上台前，中共歷史上被處理的上將僅有黃永勝一例；如今，軍委內部「一倒俱倒」的恐懼，迫使將領選擇全面配合「反腐」，靜待最終處分，已成常態。此外，前深圳律師周君紅 @zhoujunhong2024 指出，張又俠落馬後，北京坊間開始流傳下一個可能被整肅的人物是王岐山，並稱習近平最忌諱的對象包括鄧朴方、曾慶紅、王岐山、張又俠與劉源，其中王岐山與張又俠被視為「威脅最大」。相關說法同樣未獲證實。
X 帳號「李老師不是你老師」@whyyoutouzhele 則整理稱，解放軍已深陷所謂「習近平斬殺線」，過去一年至少有 14 名高級將領「落馬」，涵蓋陸軍、海軍、空軍、火箭軍與武警系統，並點名張又俠、何衛東、苗華、劉振立、林向陽等人。不過，名單中多數人員的實際狀態，官方並未公開說明。
同一帳號亦指出，1 月 21 日晚間，網路流傳疑似張又俠北京住所外出現便衣人員包圍的畫面，另有中國網友上傳影片，顯示高速公路遭封閉、大量軍車通行，引發外界聯想北京是否出現異常軍事調動。
張又俠「救黨政變」失敗? 傳北京多地軍管戒嚴 指揮鏈斷裂全靠密碼電報
ICE又殺人! 上百國會議員連署彈劾諾姆 柯林頓、歐巴馬也怒了…..
張又俠「救黨政變」失敗? 傳北京多地軍管戒嚴 指揮鏈斷裂全靠密碼電報
[Newtalk新聞] 中國官方宣布中共中央軍委副主席張又俠、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立涉嫌「嚴重違法違紀」遭調查，引起各方關注。據時事評論員杜文引述境內爆料指出，張又俠與劉振立計畫以「救黨救國」為名對習近平發動政變，不料因身邊人告密，行動功敗垂成，目前北京全城陷入一級戰備。但上述消息目前無法證實。 杜文引述爆料消息指出，因張、劉的「政變」失敗，目前舊有的總參謀部指揮體系已被暫停，變成中央軍委通過密碼電報直接指揮。全軍各部隊進入一級戰備狀態，並凍結、停止一切軍事調動。甚至所有軍官及士兵手機上繳，集中進行政治學習。 中共中央軍委副主席張又俠（左）以及中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立（右）。 圖：翻攝矢板明夫臉書 時事評論員蔡慎坤進一步披露，張、劉二人是在上週一（19 日）於中央黨校遭中央警衛局與中紀委劉金國聯手逮捕，當晚即向副國級以上官員通報定性。 據 X 帳號「謝萬軍」爆料，24 日已有各戰區部隊透過高速公路緊急向北京推進。傳聞指出，習近平與張升民近日頻頻越級致電中部戰區各旅級指揮官，下令直入京師「保衛黨中央」。不過上述消息並未獲得任何證實。 X 帳號「cuicui」則透過爆料指出，新頭殼 ・ 16 小時前 ・ 3則留言
