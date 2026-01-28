(影) 張又俠、劉振立「避險」不同行? 抓的將官太多 傳要建「秦城第二軍事監獄」
[Newtalk新聞] 中國國防部日前宣布針對中央軍委副主席張又俠、軍委委員劉振立兩人展開調查，針對解放軍高層的清洗行動也再次受到國際輿論的關注。有消息稱，在張、劉兩人相繼落馬後，大批解放軍司令、政委也遭到波及。與此同時，部分地區的解放軍部隊也展開行動，紛紛準備前往北京。有網友分析認為，相關現象象徵著張又俠與其支持者仍在與中南海當局進行激烈的政治鬥爭。
X 推主「海外爆料」指出，在張又俠、劉振立先後遭到抓捕後，許多解放軍高層人員也遭到波及，其中包含北京衛戍區副政委王向龍、中部戰區政委繆文江、西部戰區副司令劉小午、西部戰區副政委張學杰、陸軍政治部主任趙雷以及陸軍政委陳輝，甚至連空軍、軍科的一、二把手也被牽連。「海外爆料」表示，在遭到大規模清洗後，解放軍內除了幾位總部的大佬外，「下面連一個三顆星的將軍都沒有了」。不過，上述消息尚未獲得證實。
「海外爆料」稱，由於被牽連解放軍高官數量眾多，黨中央決定建設「秦城第二軍事監獄」關押涉事官兵，監獄則預計由軍委保衛部管轄。「海外爆料」表示，在張又俠、劉振立落馬後，解放軍現役的上將將僅剩 4 人，分別是新晉的軍委副主席張升民、國防部長董軍，以及剛升任的東部戰區司令楊志斌與中部戰區司令韓勝延。
X 推主「謝萬軍」指出，在張又俠原先的計畫中，他不會與劉振立同時出現在同一個場合，尤其在他外出參與活動時，劉振立必須在中央軍委、西山指揮中心等地值班，並保持高度的戒備狀態，防範習近平的突然抓捕。「謝萬軍」稱，雖然劉振立遵守了張又俠制訂的計畫，並在其遭到逮捕時，於西山指揮所內與指揮公安部第九局特勤部隊的蔡奇對峙，但劉振立最終仍遭到逮捕。
X 推主「貓神」認為，雖然此次的政治鬥爭看似已宣告結束，但習近平與張又俠兩人間的對抗仍可能尚未完結。「貓神」稱，張又俠是中國開國上將張宗遜的兒子，且自身也曾獲得戰功，握有深厚的資歷與人望，推測習近平強行拿下張又俠的行為可能已得罪軍中高級將領，進而遭到激烈的對抗。
X 推主「戰場 ( 官場 ) 觀察工作室 昭明」表示，隨著各地解放軍部隊陸續展開行動，通往北京的京津唐高速公路也遭到封閉，推測解放軍部隊已徵用高速公路準備「進京勤王」。推主「破幕推牆」也補充稱，當地時間 27 日，大批解放軍部隊被發現在北京通州的路邊活動，推測相關事件可能與近期解放軍內部發生的激烈鬥爭有關。
X 推主「京圈兒政經評論」指出，與持續主張 2027 年做好攻台準備的中南海不同，張又俠一直抱持著解放軍需到 2035 年才具備攻台能力的觀點，認為習近平 2027 進攻台灣的計畫可能遭遇挫折。「京圈兒政經評論」強調，張又俠不僅具備作戰經驗，還有擁有非常高度的理性與科學思維，能確實採納軍隊內部技術將領與參謀的意見，「張又俠落馬後，中國的民眾只能『好自為之』了」。
