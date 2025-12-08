影／張員瑛主持空檔「手拿兩杯台灣手搖」 喝到搖頭晃腦、雙眼發亮XD

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。





[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨

韓國頒獎典禮AAA今（2025）年首次移師台灣高雄舉辦，並由韓團IVE成員張員瑛（장원영）及2PM李俊昊（이준호）主持，而張員瑛也被捕捉到，在休息空檔喝手搖飲料時，不禁雙眼發亮，露出驚喜的反應。

這段影片曝光後，張員瑛超真實的反應在網路上引起熱議，而手搖品牌「老賴茶棧」也在社群上發聲證實，張員瑛當天喝的飲料就是「冬瓜檸檬全糖多冰」，讓該飲品成為熱門搜尋。

