影/ 張文丟彈隨機殺人！高雄街頭凌晨驚見煙霧瀰漫
27歲的通緝犯張文昨（19日）在台北車站M7出口與捷運中山站投擲煙霧彈，隨機殺人造成包括他在內共4人死亡，沒想到今天凌晨高雄市街頭也發生不明煙霧瀰漫，經查為漁船救難用浮煙訊號發煙筒，警方已通知涉案人到案說明。
高雄市警消今天凌晨零時50分許接獲民眾報案，指小港區營口路高松路與營口路一處空地，有不明煙霧瀰漫，民眾騎車經過，聞到濃濃塑膠味，消防局出動1車2人前往，現場於戶外空地發現些微煙霧，無人員受傷，現場交由員警處理。
員警發現空地有2罐已燃燒完之漁船救難用浮煙訊號發煙筒，經擴大調閱監視器，涉案的36歲徐男經過現場後，即發現有大量煙霧瀰漫，惟徐民醉酒無法製作筆錄，今通知徐民到案說明，依違反社會秩序維護法第74條送辦裁處。
延伸閱讀
「北捷張文隨機殺人」最新傷亡名單 衛福部：仍有2人ICU搶救
張文持刀、投彈鬧北車！星巴克鐵門降 知情者：觸發防護機制
「北捷隨機殺人」震驚全台 精神科醫：張文、鄭捷、秋葉原有５大共通點
其他人也在看
獨家／北捷恐攻男爆是「空軍志願役」！因1件事被通緝
社會中心／綜合報導台北今（19）日連傳2次攻擊事件，繼北捷晚間5點左右有男子扔擲煙霧彈後，這名犯案的男子又闖到鄰近的中山捷運站，持長刀隨機攻擊，造成多人受傷、身亡。根據民視新聞網掌握的獨家消息，這名犯案的張文為空軍志願役士兵，卻在111年因為酒駕遭到汰除，在113年11月25日教召沒報到才遭到通緝。民視 ・ 11 小時前 ・ 78
張文異常冷靜！北車砍完人回商旅換裝 再背「土製炸彈長刀」衝中山商圈
台北市於昨（19）日發生震驚全台的隨機攻擊事件，27歲嫌犯張文的行兇過程逐漸曝光。根據監視器畫面顯示，張文在台北車站犯下隨機砍人案後，並未立刻逃逸，而是冷靜地步行返回中山站附近的商旅，換裝並攜帶長刀及自製煙霧彈再次上街，釀成至少4死9傷的慘劇。中天新聞網 ・ 8 小時前 ・ 60
張文衝中山站攻擊！第一刀朝無辜騎士狂砍 他染血撐到轉角才倒下
昨（19日）傍晚到晚間，台北車站M7出口，遭27歲嫌犯張文丟擲煙霧彈；約1個小時過後，張文又徒步到捷運中山站，先是丟擲煙霧彈，瘋狂揮舞30公分長刀，接著又衝進誠品南西店釀多人傷亡，最終張文墜樓身亡。而整起事件，包括張文在內，共造成4死11傷悲劇。其中，一名騎士在中山站附近停等紅燈時，遭張文持刀攻擊，騎士雖受傷仍堅持騎車到轉角，最後連人帶車倒地，因頸脖中刀不治。三立新聞網 setn.com ・ 55 分鐘前 ・ 4
多家日媒報導張文恐攻案 日本人疑：他是中國人？
19日下午近傍晚時分，台北車站一帶發生恐怖攻擊案，涉及妨害兵役的男子張文，持刀砍傷多位路人，最後墜樓身亡。除了在台灣引發關注，事件也獲《每日新聞》等日本媒體報導，在細節未清楚時，部分日本人對張文的身分議論紛紛，如今事件逐步清晰，不少人感嘆「實在令人痛心」、「願逝者安息」。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 153
蕭薔認已結良緣 「最好的給了他」
迎接馬年，「台灣第一美女」蕭薔的珍世美學慈善年曆也邁向30年，捐助過許多弱勢單位與慈善團體的她，日前聽到許多人分享大S生前善舉幫助了很多人，同樣熱心公益的蕭薔表示：「非常令人感動，我和大S雖然不熟，但是以前每次見面她都非常的客氣有禮貌，是個暖心的女子。」中時新聞網 ・ 5 小時前 ・ 1
23歲上進女清潔員殞命10度招無魂 殯葬業：冤死怨氣重
台南23歲陳姓女清潔隊員正在執行勤務時，遭酒駕的香酥鴨老闆駕駛賓士高速衝撞不幸身亡。鄭男不但酒測超標3倍，還謊稱「有找代駕」甚至脫產。今（18）日死者家屬返回現場進行招魂儀式，過程極度不順，連續擲筊 10 次皆未獲允杯，現場氣氛凝重哀戚。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 143
台北車站血案奪2命！57歲男見義勇為不治 主播舒夢蘭震驚發聲「我們世界怎麼了」
台北車站今（19日）發生重大攻擊事件，一名男子在站內施放煙霧彈並持刀攻擊民眾，造成7人受傷、2人死亡，其中1名57歲男子挺身制止卻不幸罹難；事件震撼社會，東森主播舒夢蘭也表達不敢置信，驚呼「每天都出入的北捷台北車站」。警方說明，27歲張姓嫌犯於台北車站犯案後逃往南西誠品一帶，再度製造混亂，隨後自高樓自由時報 ・ 12 小時前 ・ 119
台北煙霧彈、隨機砍人嫌犯起底！本名「張文」、27歲男 妨害兵役通緝犯
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導台北市捷運今（19）日下午發生重大公共安全事件，男子在站內投擲煙霧彈並持刀傷人，引發乘客恐慌，多人受傷送醫。台北市長...FTNN新聞網 ・ 14 小時前 ・ 41
台北車站遭人丟煙霧彈！男「疑為阻擋嫌犯」送醫搶救無效
社會中心／張予柔報導台北車站板南線M7出口外今（19）日下午約5點左右發生突發事件，一名不明人士丟擲煙霧彈，瞬間引發現場旅客恐慌奔逃，氣氛陷入緊張和混亂。據傳，有現場民眾疑似為了阻止嫌犯不幸受傷倒地。民視 ・ 56 分鐘前 ・ 18
北車煙霧彈攻擊細節曝！嫌犯自己戴防毒面具 2人急送醫
今（19）日晚間，台北車站發生攻擊事件，板南線台北車站M7出口B1通道驚傳遭不明人士連續丟擲煙霧彈，嫌犯帶著防毒面具、帶刀逃逸，一名年約40歲的男子疑似要上前阻止遭到攻擊，男子當場倒地、失去呼吸心跳（OHCA）。更多現場細節曝光，該名嫌犯疑似拿著30公分的長刀，自己戴著防毒面具，拉著黑色推車，不斷拿煙霧彈出來丟擲。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 18
停砍公教年金重返70%遙遙無期？反年改大將轟政府耍賴：是懲罰在野還是人民？
軍公教年金改革（年改）上路超過7年，爭端不斷，然而，雖立法院會12日三讀通過攸關「停砍公教年金」的《公務人員退休資遣撫卹法》與《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》修正草案，但隨著府院定調「不副署」日前通過的《財劃法》，憲政大戰似一觸即發。對此，軍公教反年改大將、全國公務人員協會前理事長李來希今（18）日上午在臉書質疑，「不合作運動」在台灣變成執政者耍賴的工具......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 156
北車恐攻釀死！57歲英雄制止張文遭刺 致命傷勢曝
北車恐攻釀死！57歲英雄制止張文遭刺 致命傷勢曝EBC東森新聞 ・ 13 小時前 ・ 7
北捷丟煙霧彈砍人！恐攻男身分曝 27歲桃園通緝犯
男子今晚涉嫌在台北車站和捷運中山站丟煙霧彈、揮刀砍人恐怖，警方查出身分，是目前因妨害兵役通緝中的27歲男子張文。張文遷移戶籍未申報，應於2024年11月25日報到的教育召集令無法送達，涉犯妨害兵役治罪條例罪嫌，今年7月11日經桃園地檢署發布通緝。自由時報 ・ 13 小時前 ・ 83
張文隨機砍人前多處連續縱火 警方初判「孤狼」犯案
27歲男子張文19日下午起連續縱火，又到台北車站、台北捷運中山站丟擲煙霧彈、持刀殺人。警方全面調閱他17日至19日行動軌跡、各街頭監視畫面，發現他都是單獨一人，初步排除有共犯。北市警專案人員查出張嫌涉案後，為釐清是否有共犯，全面調取他自17日入住北市南京西路商旅後，一切的行動軌跡。自由時報 ・ 3 小時前 ・ 3
點名檢察官林俊言「先射箭再畫靶」 黃景茂自認遭拷問：我很委屈
台北地院審理京華城容積率等弊案，辯論程序今進入第5天。前都發局長黃景茂出庭為自己無罪答辯時，將砲口對準承辦檢察官林俊言，指控對方誤信證人說法、在約談過程中多次逼問認罪，甚至形容整段偵訊形同「拷問」、是「先射箭再畫靶」，強調自己遭不當追訴、深感委屈。自由時報 ・ 17 小時前 ・ 14
冷血!林口命案嫌犯後赴工地上班 車廂搜出5把刀
社會中心／王毓珺 吳培嘉 新北市報導持續追蹤這一起林口殺人命案！59歲的葉姓嫌犯，有傷害、妨害自由、家暴等多項前科，這一次砍人後，還冷靜的到新莊的工地上班，警方以車追人，到工地找人，沒想到嫌犯面對盤查，還狡猾謊稱自己姓吳，更誇張的是，警方一搜，嫌犯的機車車廂裡，竟然放著3把鋸刀、2把西瓜刀。多名便衣刑警跟工地人員，將一名身穿灰衣、戴著腰包的男子團團圍住，小心仔細的翻找他的腰包，就是要確定，裡還是不是還藏有刀械。搜過之後，員警隨即將男子上銬帶上車，因為他就是犯下林口菜園砍人命案的嫌犯。工地人員：「（嫌犯）是裡面的工人啦，那個算臨時工，3.4個警察，他們就講說他們來找人，後來就是有找這個人。」冷血!林口命案嫌犯後赴工地上班 車廂搜出5把刀（圖／民視新聞）民視記者王毓珺：「法院之後在量刑上面，都很有可能把這個預備凶器，以及預備作案的工具，當成一個加重量刑的評斷標準。」這名59歲的葉姓嫌犯，過去涉犯其他案件時，向警方供稱，自己的職業是「種菜」，現在在林口租屋，曾有過竊盜、妨害自由、傷害、家暴等前科，平時個性衝動，這回砍人後還冷靜跑到新莊工地上班，讓同事們也心驚驚。工地人員（變音處理）：「有啊有（嚇到），沒想到（會殺人），他不是每天來，他臨時的就不會每天來。」附近民眾（變音處理）：「不知道昨天來還是今天來，才做兩天而已，他是來打石的。」冷血!林口命案嫌犯後赴工地上班 車廂搜出5把刀（圖／民視新聞）面對員警盤查，葉姓嫌犯還敢胡說八道，狡辯謊稱自己姓吳，員警找錯人，但更誇張的是，警方還在他的機車車廂裡，搜出3把鋸刀、2把西瓜刀。律師包盛顥：「法院之後在量刑上面，都很有可能把這個預備凶器，以及預備作案的工具，當成一個加重量刑的評斷標準。」雖然嫌犯說，自己平時都會帶刀在身上，但僅僅因為衝動，就害了一條人命，冷血行徑實在讓人不寒而慄。原文出處：林口命案！嫌砍人冷血到工地上班 車廂搜出5把刀 更多民視新聞報導男酒後"亂吐菜攤"爆口角 持刀怒刺老闆"左臀縫14針"板橋驚悚砍人案! 男因擦肩碰撞遭刺2刀濺血倒地林口菜園驚傳砍人! 7旬菜農"身中4刀"凶嫌新莊遭逮民視影音 ・ 1 天前 ・ 8
「生理食鹽水治癌」害死病患 名醫李光輝遭判刑1.5年
高等法院17日針對精神科名醫李光輝詐騙案做出二審判決，改判有期徒刑1年6月定讞，並追繳沒收150萬元。62歲的李光輝將因此入獄執行。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 8
張文北捷攻擊 BBC：此類事件在台灣很罕見
[NOWnews今日新聞]台北市昨（19日）發生台北車站、捷運中山站商圈連環攻擊事件，造成4人死亡、9人受傷，27歲張姓嫌犯最終墜樓身亡。事件引發外媒關注，英國《BBC》在報導時表示，這類攻擊在台灣相...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前 ・ 25
TPBL》高國豪家庭風波已和解 聯盟解除禁賽、仍須付6萬元罰金
新竹御嵿攻城獅後衛高國豪與哥哥高國強的家庭風波先前鬧上法院，10日傳出當事人已完成和解，而TPBL聯緯來體育台 ・ 14 小時前 ・ 6
林口男為「這原因」怒砍死78歲翁！逃亡4小時遭逮 下場曝光
即時中心／廖予瑄、謝宛錚報導今（18）早新北市林口區發生一起砍人命案，一名78歲陳姓老翁遭砍4刀，送醫搶救後，仍不幸回天乏術；凶手59歲葉姓男子在犯案後逃離現場，稍早已被警方逮捕，並依殺人罪嫌移送法辦。對於犯案動機，葉男供稱，當時看到陳翁在灑農藥，認為陳想害死他的農作物，進而發生口角。今早林口區文化一路二段一處菜園內發生兇殺命案，葉男疑似因種菜問題，與另一名陳翁發生衝突，並憤而持刀砍向陳，造成他左胸2處、左側身體1處、左手臂1處共4處刀傷。案發菜園。（圖／林口警分局提供）警消獲報後，立刻將受傷的陳翁送往林口長庚醫院救治，但仍於上午9時25分宣告不治。至於砍人的葉男，則在犯後逃離現場，警方隨後調閱周邊監視器，發現他騎乘機車往新莊方向逃逸，因此也立即派員前往緝捕，並在4個小時後，上午11時許將葉男逮捕歸案。至於犯案動機，葉男供稱，當時看到陳翁在灑農藥，認為他是想害死他的農作物，才會發生口角。全案待警方釐清案情後，將依殺人罪嫌移送新北地檢署偵辦，並建請法院羈押。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：快新聞／林口男為「這原因」怒砍死78歲翁！逃亡4小時遭逮 下場曝光 更多民視新聞報導昔喊廢監院今要陳情！律師嗆：藍白厚顏無恥立法院又要延會？民眾黨團提案付委審查 朝野無共識破局王鴻薇質詢喊告踢鐵板！張惇涵嗆法院認證藍造謠敗訴「妳才好意思喔」民視影音 ・ 1 天前 ・ 10