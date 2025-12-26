(影)張文事件後遺症？聖誕夜北門站乘客大奔逃 北捷還原騷動真相

[Newtalk新聞] 自從張文北捷隨機殺人事件爆發後，大家對相關的事件特別警覺。昨(25)晚捷運北門站傳出乘客逃跑騷動，現場一片混亂，對此，北捷解釋，主因為一名40多歲的乘客疑因碰撞恐慌症，情緒激動持傘敲打玻璃，造成其他乘客誤會，事後行車專員對車廂進行安撫廣播，未影響營運。另外，該車廂內的物品保留7天，有需要的乘客可以返回北門站領取。





昨晚有網友上傳一則影片，晚上8時32分松山新店線往松山方向列車內出現騷動，疑似有乘客情緒不穩，用雨傘拍搭車廂，身邊的人下意識散開，卻因此帶動整列車的人都在狂奔。台北捷運公司表示，一名男性與同行母親在北門站下車，母親向趕至月台的站長表示，因其子遭其他旅客不慎碰撞，導致情緒激動持傘敲打玻璃，造成其他乘客誤會。

行控中心確認原因後，立即請行車專員對車廂進行安撫廣播，後續由捷警、轄區員警及救護人員到站處理，至於旅客遺留在列車上的物品，將送回北門站待領7天。





另外，北捷提醒，若在捷運系統內見其他旅客任何異常行為，請保持冷靜勿驚慌，留意自身安全，撥打110、119或通知車站人員、行車專員或行控中心，或是利用台北捷運AI智慧客服通報，本公司獲報後將儘速派員前往處理。

