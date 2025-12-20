(影)張文北車丟煙霧彈「變裝混人群」影片曝光！網友隨手錄 驚見「冷眼對鏡頭」

[Newtalk新聞] 昨(19)日在北捷、中山發生隨機砍人事件，先在北車丟煙霧彈再到中山犯案，就有網友拍下捷運站內出現大量煙霧的畫面，當下並未多想，直到回家看到「北捷砍人」的新聞，再回頭檢視影片時，赫然發現畫面中的男子，與張文的模樣相符，還疑似看向鏡頭，瞬間讓他嚇到直呼「不是吧…真的會嚇哭，近在咫尺」。





有網友在Threads分享案發時，北車煙霧迷漫的影片，赫然發現當時張文就在他附近，「鞋襪…眼鏡…帽子…褲子…外…外套！只是隨手錄得大煙，回家看到新聞，再看看他…不是吧…拜託跟我說不是，真的會嚇哭，近在咫尺」。

畫面中疑似的人穿著綠色防風外套、戴黑帽子，外貌和新聞畫面超度相符，他用外套掩口鼻向外竄，過程中疑似看相拍攝者，引起不小的討論。有網友表示，「他還看你鏡頭 瘋了 超可怕…幸好你沒事」、「你在錄影 他還有看你一眼」、「太可怕了，還演路人，整個路線過程都有縝密的規劃吧！」、「裝路人⋯超冷靜和心機很重想得很縝密 真的和其它隨機殺人犯差很多」。





留言區中也有許多網友指認，「是他，襪子那裡有一圈白色，但他是穿黑襪子」、「咦？這不就是他前三天勘查時候的著裝嗎？？演算法讓我往下滑就滑到！」、「走路體位膝蓋位置內彎，還有曬痕部份，好類似」、「就是他欸 X型腿超好認」，張文融入人群全程冷靜的樣子讓大部分的人驚訝。

