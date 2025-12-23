影/張文父母牽手走出相驗室 下跪道歉全文曝光

張文19日犯下隨機殺人案釀4死，3位無辜民眾遭砍傷要害不幸枉死，他犯案後在誠品南西店頂樓墜落地面送醫不治，檢警會同法醫今（23）日下午2點在北市懷愛館解剖，父母全程在場，下午4點35分解剖結束走出相驗中心，向社會大眾致歉，鞠躬並下跪，短暫發言後即由警方載離。

張文父母下跪向社會與死者家屬道歉。（圖／塗豐駿攝）

張文父母牽手走出相驗室。（圖／塗豐駿攝）

張文父母親牽著手走出相驗中心，2人戴著帽子、口罩對著媒體鞠躬，父親代表發言，他拿出預先擬好的紙條，宣讀道歉內容，期間一度哽咽，接連說出多次「對不起」，接著一起下跪鞠躬再說「對不起」，起身後面對媒體追問便再無回答。

張文父親手拿道歉文紙條。（圖／塗豐駿攝）

張文父親下跪道歉後再無回應。（圖／塗豐駿攝）

張文父親道歉全文如下：

大家好，我們是張文的爸爸跟媽媽，張文所犯下的滔天大禍，對於社會造成嚴重的損害，以及對受害人及其家屬造成無法彌補的傷害和痛苦，我們想在此向大家說對不起，對不起，接下來我們會全力配合司法調查，謝謝各位。

