影/張文隨機殺人存僥倖心態？栗正傑怒轟廢死聯盟

北捷台北車站與中山商圈19日發生隨機殺人事件，27歲通緝犯張文先於北捷投擲煙霧彈引發民眾恐慌，後轉往中山商圈並持長刀無差別攻擊路人，造成多人傷亡，隨後他跳樓身亡。退役少將栗正傑質疑，張文是否抱有僥倖心態，認為張文可能認為即使殺人也不會被判死刑，這種心態可能會引發模仿效應。他批評廢死聯盟的立場，指出社會應該重新檢討反廢死的問題。

北捷台北車站與中山商圈19日發生隨機殺人事件。 （圖/資料照）

栗正傑20日在中天新聞《中天辣晚報》中表示，這次事件台灣社會有很多需要檢討的問題，首先就是反廢死問題，以去年台中捷運攻擊事件嫌犯洪淨的案子來講，他最後只被判9年，當然他沒有傷到人，因為有一個長髮男見義勇為，把他的刀奪下來，那是運氣非常好。

退役少將栗正傑。（圖/中天新聞）

栗正傑接著批評廢死聯盟的立場，指出社會應該重新檢討反廢死的問題，如果廢死這種理論一直存在，然後已經被判死刑的人一直不執行，如果法律不嚴格執行，可能會導致社會不安，甚至引發後續的模仿效應，就像現在北捷隨機砍人案後，在全台灣都在譴責的狀況下，居然有人馬上發言說他要模仿，還把張文稱為兄弟，這種風氣不能不嚇阻。

栗正傑強調，有一句話叫做「治亂世用重典」，如果不用重典，反讓這些反社會人格的人有一種僥倖的心態，會不會造成社會更大的這種模仿或者是不安，而張文的行為是否受到過往案例的影響，讓他相信自己不會面臨嚴厲的法律制裁，這是值得關注的問題。栗正傑直言，台灣一定要檢討問題，不要每天在那邊假仁假義喊著要廢死。

