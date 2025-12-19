影/張文「白天租屋處縱火、夜赴北車中山站砍人」畫面曝
記者高珞曦／綜合報導
1名27歲男子「張文」被指涉及北捷台北車站、中山站2處商圈隨機砍人事件，據警方表示，張文早在1月期間就在台北市中正區租雅房，12月19日事發當天就在租屋處縱火，接著就到北車、中山站犯案，疑早有預謀。
台北車站M8出口、北捷中山站南京西路商圈一帶19日傍晚起陸續發生拋擲煙霧彈及隨機砍人事件，嫌疑犯「張文」逃到誠品南西店頂樓後墜落，送醫仍宣告不治，事件導致含張嫌在內共4人身亡、9人受傷。
目前警方還在釐清張嫌詳細犯案動機，警方表示，張文2025年1月北上至台北市中正區承租1間雅房，12月19日行動前，張文疑為分散警方注意，先在租屋處點火，等到警消聚集到起火現場，張文從容前往台北車站燃燒汽油彈、拋擲煙霧彈，再赴中山站商圈持長刀隨機砍人，2個地點均有路人為抵擋其行動而重傷身亡。
《中天關心您｜請珍惜生命，再給自己一次機會》
◆生命線：1995
◆張老師專線：1980
◆24小時安心專線：1925
