影/強烈冷氣團來襲！合歡山變身「冬季仙境」下冰霰了
受到強烈大陸冷氣團影響，合歡山武嶺清晨出現冰霰，氣溫降至接近零度，植物結滿霜形成夢幻景色。翠峰路段湧現大批賞景車潮，車輛連綿約兩公里，管制時間更從原定上午8點提早至7點實施。
有民眾從高雄北上，透露自己下午3點就出發準備來賞雪，晚上8點成為第一台抵達管制站的車輛。該民眾稱，雖然已經來過合歡山很多次，但這是第一次遇到下雪的景象。由於氣溫僅有零度左右，民眾若要上山欣賞美景，務必做好完善的保暖措施。
中央氣象署表示，今天強烈大陸冷氣團影響，中部以北、宜蘭及花蓮天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷，白天也偏涼；清晨西半部及宜蘭低溫普遍是10至12度，花東為14、15度，其中高雄以北、宜蘭及金、馬局部地區有10度左右或以下氣溫發生的機率，苗栗以北及金、馬易有長時間的低溫，農漁養殖業請慎防寒害，使用瓦斯熱水器具應注意通風，避免一氧化碳中毒。
中央氣象署表示，明（23日）持續受到強烈大陸冷氣團影響，中部以北及宜、花天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷，白天也偏涼；基隆北海岸、大臺北、東北部、東部地區有局部短暫雨，東南部地區、恆春半島及中部以北山區有零星短暫雨，其他地區為多雲時晴。
