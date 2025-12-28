影》強震狂搖！宜蘭水豚「有跑但不多」 網笑：最淡定生物

淡定模樣讓網友笑稱「最淡定的生物無誤」、「情緒會不會太穩定」。（斑比山丘提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭外海昨晚發生芮氏規模7.0強震，劇烈搖晃嚇壞不少民眾，不過動物們的反應卻意外成為焦點。宜蘭斑比山丘分享園區監視畫面，水豚面對地震僅短暫移動，「有跑，但不多」，淡定模樣讓網友笑稱「最淡定的生物無誤」、「情緒會不會太穩定」，還有人直呼「根本在玩123木頭人」、「這就是台灣人遇到地震的樣子」。

斑比山丘在社群平台發文表示，「剛剛的地震有夠大啊啊啊啊～大家還好嗎？」並指出地震發生後，保姆第一時間查看監視器，確認園區動物狀況，所幸皆平安無事。其中水豚們面對劇烈搖晃，僅稍微移動位置後便恢復悠哉狀態，超穩定反應讓不少人看了哭笑不得。

袋鼠寶寶們一度緊張，立刻跳到媽媽身邊尋求保護，但很快就跟著媽媽一起站著不動。（宜蘭蘭陽動植物王國提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

不只水豚，宜蘭「蘭陽動植物王國」也分享園區情形指出，地震來襲時，袋鼠寶寶們一度緊張，立刻跳到媽媽身邊尋求保護，但很快就跟著媽媽一起站著不動，彷彿看淡一切，反差畫面同樣讓網友直呼療癒又可愛。

園區表示，地震後已全面巡視設施與動物健康狀況，均無異狀。在驚魂的夜晚，動物們超冷靜的反應，也意外為網友帶來一股溫馨又紓壓的笑點。

