(影)強風預警更精準！氣象署12月上線「鄉鎮強風特報」三級燈號掌握風力威脅

[Newtalk新聞] 中央氣象署12月起將正式推出「陸上強風特報鄉鎮燈號」服務，以更精細的鄉鎮尺度分級燈號發布強風預警，透過黃、橙、紅三色等級燈號，民眾可迅速了解所在區域的風力威脅程度，及早做好防風準備。





台灣沿海與內陸的風況有所不同，因季風、地形及海陸特性等因素，各地風勢存在顯著差異。過去「陸上強風特報」多以縣市為單位發布，雖能提供整體警示，但較難充分反映在地差異。為使預警更精確、易讀，氣象署於今年3月起，試辦以黃、橙、紅三種等級「燈號」發布近2日內的強風「鄉鎮」預警，且將於12月起正式上線，協助各界透過顏色快速判讀風力威脅程度並採取防範措施，各色燈號定義如下：

黃燈：注意！平均風達6級或陣風達8級以上，準備防風。

橙燈：警戒！平均風達9級或陣風達11級以上，提高警覺加強防範。

紅燈：危險！平均風達12級或陣風達14級以上，儘快進入堅固建築避風。





氣象署指出，每年10月至翌年4月為東北季風盛行時節，台南以北沿海、北海岸、恆春半島及離島最容易發生強風，其中恆春半島滿州鄉沿海發生頻率最高，平均每年約195天，其次為桃園蘆竹區沿海，每年約186天。





今年試辦期間觀察到，除東北季風外，5月至9月在低壓帶、西南風(氣流)及颱風影響下，也可能出現強風。例如今年7月幾乎每日發布強風特報，丹娜絲颱風登陸前後更使雲嘉南地區出現大範圍強風，亮起紅色危險燈號。





氣象署提醒，民眾可透過氣象署官網、生活氣象App或Facebook「報天氣」粉絲專頁，即時查詢所在鄉鎮市區的強風燈號等級，並依照燈號採取相應的防範措施。更多關於強風特報、風力級數及應變方式，可參考氣象署報天氣粉絲專頁提供的懶人包、圖卡，或觀看《強風倒數：預警，是唯一防線》影片。

