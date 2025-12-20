影／彩繪彰邑百景 彰化300位藝術家彩繪燈籠迎新年

▲彰化市公所主辦的「藝術家彩繪燈籠」活動，逾百位藝術家今日齊聚彰化藝術館前廣場，現場彩繪燈籠，場面壯觀，為年節活動揭開序幕。（記者林明佑攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】彰化市公所主辦的「藝術家彩繪燈籠」活動今年邁入第6個年頭，廣邀縣內18個書畫會、近300位藝術家共襄盛舉，其中逾百位藝術家今（20）日齊聚彰化藝術館前廣場，現場彩繪燈籠，場面壯觀，為年節活動揭開序幕。

彰化古名「半線」，源自平埔原住民族巴布薩族社名音譯。清雍正元年（1723年）：清廷設立彰化縣，並以半線為縣治所在地，開啟彰化三百年的歷史。歷經長時間發展，彰化成為文化底蘊深厚的古都，擁有4處國定及16處縣定古蹟，數量居全縣之冠、全國名列前茅。

▲彰化市公所社會課長吳澤生代表林世賢市長致詞表示，市公所於歲末舉辦「半線古城•慶典之都」文化季，系列活動由「午馬年•藝術家名人彩繪燈籠」揭開序幕。（記者林明佑攝）

今年彩繪燈籠活動以「彩繪彰邑百景」為主題，邀請藝術家將彰化的歷史古蹟、自然風景與人文特色融入燈籠創作，展現地方文化與藝術之美。

▲今年彩繪燈籠活動以「彩繪彰邑百景」為主題，邀請藝術家將彰化的歷史古蹟、自然風景與人文特色融入燈籠創作，展現地方文化與藝術之美。（記者林明佑攝）

彰化市公所社會課長吳澤生代表林世賢市長致詞表示，市公所於歲末舉辦「半線古城•慶典之都」文化季，系列活動由「午馬年•藝術家名人彩繪燈籠」揭開序幕，後續將推出全民彩繪祈福燈籠、年貨大街、點亮彰化城、向天公借膽及半線古城踩街國際嘉年華等活動，持續至元宵節，邀請民眾共同參與，認識彰化歷史文化，在歡樂氛圍中迎接新年。