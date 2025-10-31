影／彩蛋全面解鎖！「萊爾校長」又來了 藍轟只會閃躲推託

「萊爾校長」動畫再度推出新作：「萊爾校長彩蛋宇宙：萊爾校長不會，什麼都不會」。（圖：國民黨文傳會提供）

曾經在「大罷免」期間爆紅的「萊爾校長」動畫再度推出新作：「萊爾校長彩蛋宇宙：萊爾校長不會，什麼都不會」。國民黨表示，這支全新影片從修車廣告、「輸不起就翻桌」、再到全民熟知的萊爾校長，三段廣告串連成完整的劇情，彩蛋全面解鎖。

國民黨強調面對能源危機，束手無策；關稅問題，毫無對策，無論面臨哪一項挑戰，萊爾校長都選擇閃避與推託。

國民黨痛批一個政府只會作秀、只會甩鍋，人民最終面對的，只有更深的困境與失望。也提醒：萊爾宇宙新篇章正式展開，看清無能，才有能力改變。（張柏仲報導）