影/彭佳嶼觀光船旅客突心臟驟停！ 空勤隊外海極限吊掛

基隆彭佳嶼外海18日傍晚發生一起驚險的救援事件。一艘名為「魚鱗6號」的觀光船在航行途中，船上一名乘客突然心臟驟停（OHCA）並失去意識，情況十分危急。空勤總隊接獲報案後，立即派遣直升機執行緊急救援任務，克服惡劣的海象及昏暗的天色，成功完成高難度的吊掛救援，將病患送醫，挽回了寶貴的生命。

「魚鱗6號」觀光船上一名乘客突發心臟驟停，情況危急！空勤總隊直升機克服惡劣海象，成功吊掛救援，將病患送醫，挽回生命 （圖／取自於「空勤總隊」臉書粉專）

此次救援由正駕駛宋得明指揮，副駕駛邱景冠負責監控儀表和周邊空域，機工長曾武雄則負責關鍵的吊掛操作。實際執行救援的空勤人員包括海巡署空勤吊掛分隊的士官長范振聖及隊員徐子棋。救援過程中，海象惡劣，船體劇烈晃動，甲板空間狹小，周圍還布滿釣竿和電線，環境極為危險。

廣告 廣告

在強風中，宋得明駕駛直升機穩定懸停於漁船上方，范振聖則在劇烈的搖晃中精準避開所有障礙物，成功降落於船上。救援團隊展現出長年培養的默契與即時手勢溝通，最終在短短幾分鐘內完成救援，並於下午5時25分圓滿結束，病患隨後被送往松山機場轉送至醫院進行治療。

此次高風險的救援任務，再次展現了空勤與海巡人員的專業與勇氣，為海上救援寫下了驚險而感人的一頁。

延伸閱讀

影/夜間導覽沙蟹「捉了再放生」惹議！墾丁凱撒急喊停：全面檢討

影/蘆洲啃老男弒雙親躲工地2天！晚間落網辯：父母管教過嚴

家長無視屁孩闖模型區踩踏！ 小人國悲痛：修復需數年