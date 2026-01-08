影／彰化中山國小「小旅行」十年有成 親師生共譜成長樂章

▲彰化中山國小「走走停停 中山小旅行」山海線鐵道冒險旅程出發前的合照。（記者林明佑翻攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】教室的圍牆無法限制學習的寬度，土地與文化才是最好的教科書。彰化縣中山國小指標性戶外教育活動「走走停停 中山小旅行」今年邁入第十個年頭。十年來，學校堅持帶領孩子走出校園，深入社區與自然。今年適逢十週年慶，活動規模更勝以往，不僅延續了「從生活中學習」的核心精神，更特別邀請校友回娘家，共同見證這段「十年樹人」的探索旅程。

中山國小校長楊式愷指出，小旅行的精神在於「體驗中成長」。為了讓學生具備野炊與自理能力，活動前夕特別安排了兩階段的「小小總鋪師」培訓。從11月22日由家長從旁協助的炊事基礎課程，進階到12月6日學生親自上菜市場採買、獨立烹煮午餐，透過實作培養孩子解決問題的能力與團隊合作的默契，為正式活動打下紮實基礎。

12月26日活動首日，五、六年級學生兵分兩路進行深度踏查。六年級學生挑戰體力與耐力，前往桃源里森林步道健行，下午轉往彰化市區，走訪四城門、福德祠及小西巷，進行家鄉走讀；五年級學生則聚焦文化與文學，前往八卦山文學步道、賴和詩牆與文學館進行闖關遊戲，下午參訪孔廟、節孝祠及武德殿。學務主任黃淑芳認為：透過實地走訪，孩子們在歷史現場與古蹟對話，深植對「彰化半線」的在地認同。

今年值得一提的是，為慶祝十週年，中山國小今年特別開放九組帳篷名額，邀請歷屆參與過小旅行的校友返校露營。晚間的影片回顧晚會中，在校生與校友齊聚一堂，回顧十年來的歡笑與汗水，象徵著中山精神的傳承。晚會後，學生們在校園內搭帳棚過夜，體驗難得的夜宿校園樂趣。

課程於12月27日早上進入尾聲，校方安排了高強度的山訓課程，包括垂降、滑降、抱石及極限體能王等挑戰，讓孩子在確保安全的前提下突破自我極限。彰化縣戶外及海洋教育中心李俊毅主任表示，十年是一個里程碑，也是新起點，未來將持續以「孩子為中心」，深化小旅行的教育內涵，陪伴每一位中山孩子走出自信，勇敢迎向世界。

