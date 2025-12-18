影／彰化伸港孫向阿嬤索錢未果施暴 彰化警方與社會處依家暴介入處理
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】彰化縣伸港鄉17日晚間驚傳家庭暴力事件，一名26歲男子疑因向75歲祖母索取金錢遭拒，情緒失控當街對祖母施暴，不僅徒手拉扯頭髮，還以拳頭撞擊其頭部，導致老婦人跌倒在地，相關畫面遭民宅監視器拍下並上傳網路後，引發社會譁然，警方與縣府社會處已介入處理。
這起事發過程被上傳至地方臉書社團「伸港小鎮」，影片曝光後引起網友強烈撻伐，紛紛痛批男子對長者施暴行徑令人髮指，也呼籲警方嚴正執法。和美警分局指出，涉案男子長期無業，平日多待在家中，經常向祖母索取生活費。17日晚間7時許，祖母步行外出時，男子騎乘機車尾隨並再度索錢，因祖母表示身上無多餘現金而婉拒，男子隨即動怒，對其動手。
和美警分局表示，接獲通報後已派員前往現場與住處了解狀況，初步檢視祖母未見明顯外傷，但因身心狀況不穩，暫無法自行完成筆錄，後續將由其兒子陪同製作，全案將依傷害直系尊親屬未成傷罪及家庭暴力防治法移送偵辦。
彰化縣政府社會處也已啟動通報機制，並依《家庭暴力防治法》，指派社工人員啟動調查及關懷處遇機制，並與警政協力，確保長者人身安全，後續將依調查結果，依法妥適處理。
※提醒您：拒絕暴力！請撥打113、110
