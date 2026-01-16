影／彰化伸港日照中心車鼓陣迎新春 長輩舞出好元氣

▲伸港秀和苑日照中心於今日舉辦新年活動，邀請社區好友及秀傳醫療體系主管們一同到場同樂，現場洋溢濃濃年節氛圍。（圖／伸港秀和苑日照中心提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】為迎接嶄新的一年，伸港秀和苑日照中心於今(16)日舉辦新年活動，中心精心規劃充滿年味的表演，邀請長輩穿上象徵吉祥的服裝，化身財神爺與蚌殼精，搭配絲巾、飄扇、車鼓及手作緞帶花，組成喜氣洋洋的車鼓陣，祈求新的一年平安健康、事事順利，也邀請社區好友及秀傳醫療體系主管們一同到場同樂，現場洋溢濃濃年節氛圍。

活動一開始，長輩們換上喜氣洋洋的紅色服裝，讓整間教室瞬間充滿熱鬧滾滾的過年氣氛。高齡九十多歲的阿樟伯扮成財神爺，象徵福氣與長壽，與黃永欽鄉長一同發放糖果，祝福大家「吃甜甜、過好年」，現場笑聲不斷、氣氛溫馨。緊接著由阿添伯、阿良伯、阿春伯化身蚌殼精熱鬧登場，寓意新的一年平安納福、好運連連。

▲九十多歲的阿樟伯扮成財神爺，象徵福氣與長壽。（圖／伸港秀和苑日照中心提供）

整場活動讓來賓看見長輩們不同的樣貌與驚人的表演。絲巾在長輩們的舞動下，如同彩色波浪在空中流轉；繽紛的飄扇隨著阿姨們穩定而優雅的舞姿揮舞，交織出一道美麗的彩虹；而由工作人員親手製作的緞帶手腕花，則象徵「花開富貴、福氣滿滿」。表演的長輩即使動作不快，每一個舉手投足都充滿用心與情感，展現出「有歲數嘛有元氣」的生命力，讓現場掌聲此起彼落。

▲長輩們換上喜氣洋洋的紅色服裝，讓整間教室瞬間充滿熱鬧滾滾的過年氣氛。（圖／伸港秀和苑日照中心提供）

秀和基金會執行長陳佳琪表示，伸港秀和苑希望透過新年主題結合表演、肢體活動與角色扮演，不僅讓長輩動動身體、動動心情，也讓他們站上舞台成為主角，延續生活參與感與成就感，讓日照生活更加豐富、有滋有味。

對於此次新年活動，秀傳社區健康中心名譽院長陳進堂表示，看到長輩們這麼投入、這麼開心，深刻感受到日照中心不只是照顧生活起居，更要陪伴長輩過好每一個重要節日。施惠琪主任也指出，透過節慶活動讓長輩走上舞台，是對他們人生經驗最真誠的肯定。

此外，伸港秀和苑也特別邀請多位社區夥伴與貴賓共襄盛舉，黃永欽鄉長非常肯定秀和苑長期深耕在地，用心照顧長輩，讓社區充滿溫暖力量；蔡復成村長也表示，看到長輩們笑得開懷，是地方最美的風景，期盼這份溫馨與熱鬧能一年一年延續下去。老人會理事長李文莊和祥益麵包更熱心捐贈小點心，為長輩們增添年節喜氣與祝福。