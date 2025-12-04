影/彰化伸港驚見鴕鳥受困爛泥 眾人急救援

彰化縣伸港鄉什股村驚見鴕鳥陷入大排水溝底的爛泥堆，村長陳富趕到現場查看，發現這隻鴕鳥看起來相當虛弱，推測可能是在夜間逃跑時，因視線不佳不慎摔落。目前警方已通知林姓飼主前往協助。

鴕鳥陷入大排水溝底的爛泥堆。 （圖／翻攝畫面）

鴕鳥看起來相當虛弱。 （圖／翻攝畫面）

據悉，有民眾於昨（3）日傍晚發現2隻體型龐大的鴕鳥在伸港鄉的街道上穿梭，警方也接獲多起報案，順利將其中一隻鴕鳥捕捉帶回，但另一隻卻逃脫無蹤。今（4）日上午伸港鄉什股村長陳富接獲民眾通報，稱有鴕鳥掉進大排水溝裡，趕到現場發現鴕鳥整個身軀陷入溝底的爛泥堆中，推測是昨天夜間逃跑時，因視線不佳不慎摔落，加上天氣寒冷，看起來相當虛弱。

廣告 廣告

救援鴕鳥。 （圖／翻攝畫面）

警方目前已通知林姓飼主前往協助。警方也提醒，飼主若疏於管理，導致飼養的禽畜在道路上奔走，妨害到交通，依據《道路交通管理處罰條例》第84條規定，可對飼主或行為人處以300元以上、600元以下罰鍰。

延伸閱讀

彰化市12/16鳥嘴潭人工施工！52里停水、9里降壓23小時

超商購物、線上支付「百元發票中千萬」 明年1/5沒兌作廢

LINE Pay Money爆當機災情 官方：用戶流量大、稍晚再試