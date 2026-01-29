影／彰化分局實施防搶演練 員警熟稔地形迅速圍捕歹徒

▲彰化警分局在彰化商業銀行彰化分行舉辦防搶暨攔截圍捕演練。（圖／彰化分局提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】年關將近，各地金融機構、銀樓等財物資金匯集處所，均有大量資金匯入（兌），民眾亦會提領大量現金，成為歹徒覬覦下手目標，致發生強盜、搶奪、竊盜等重大治安事件，造成社會動盪不安。為防範民眾或金融機構等財物匯集處所遭受不法侵害，於28日下午在彰化商業銀行彰化分行舉辦防搶暨攔截圍捕演練。

演練過程中，歹徒假冒民眾進入金融機構，趁隙搶奪現金後迅速逃離現場。歹徒得手後正欲離去，恰巧遭遇正在金融機構周邊巡邏的員警察覺異狀，員警立即上前喝止，歹徒見狀心虛，隨即徒步逃竄並鑽入附近小巷企圖躲避追緝。

廣告 廣告

▲演練過程中，歹徒假冒民眾進入金融機構，趁隙搶奪現金後迅速逃離現場。（圖／彰化分局提供）

面對突發狀況，巡邏員警第一時間透過無線電通報勤務中心，請求支援並同步回報歹徒特徵與逃逸方向。由於員警平時對轄區巷弄地形及周邊路況相當熟悉，支援警力迅速依通報資訊展開攔截圍捕，形成包圍網，最終成功於小巷內將歹徒制伏逮捕，演練過程逼真流暢，展現高度協同作戰能力。

▲支援警力迅速依通報資訊展開攔截圍捕，形成包圍網，最終成功於小巷內將歹徒制伏逮捕，演練過程逼真流暢，展現高度協同作戰能力。（圖／彰化分局提供）

彰化分局表示，此次防搶演練不僅驗證平時勤務訓練成果，也強化員警對金融機構周邊治安狀況的掌握。未來將持續結合巡邏、守望及演練勤務，提升第一線員警應變能力，並與金融機構保持密切聯繫，共同守護市民生命財產安全，營造安心、穩定的治安環境。彰化分局分局長劉千祥呼籲民眾，如欲運用大量現金，請儘量由親友、同事陪同提領，亦可隨時向當地警察機關申請警力護鈔以策安全，「警力有限、民力無窮」，若發現強盜、搶奪案件，也應保持冷靜，立即記下車號與歹徒逃逸路線，然後迅速撥打「110」報案，俾利警方能於最短時間，循線追緝犯嫌，警民合作共同打擊犯罪。