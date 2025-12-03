影／彰化動物收容所改建 吳韋達議員關切安置與進度

▲彰化縣議員吳韋達今日在二三讀會，針對「彰化動物收容所改建」預算提出質詢。（圖／彰化縣議員吳韋達提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】彰化縣議員吳韋達今（3）日在二三讀會，針對「彰化動物收容所改建」預算提出質詢，過往許多議員十分關心此案，期望此案可以有效改善收容所爆棚、環境問題，詢問此次蓋建案如何增加收容量，是採用腹地擴大或垂直化方式，能增加多少收容量，且改建工程期需要三年，工程期如此漫長的原因，以及改建期間原先收容的動物如何安置。

農業處長郭至善表示，彰化動物收容所改建是採原地改建，因其周遭腹地是掩埋場，無法再擴大面積，僅限於原先的2分地左右，目前規劃將採取往上發展，將一層加頂樓的建築物改為四層樓，另外搭建的部分也會拆掉重建，將園區整合成完整主建物，依照公立收容所規定，確保每隻動物能享有的面積，原先僅能收容250隻，改建後能收容450至500隻。

郭至善說，改建工程期不會到三年那麼久，三年是包括規劃設計的時間，工程時間預計是1年9個月，預計兩年內會完工，預算編列的部分會依照中央補助進行調整，安置部分不會原地安置，會尋找縣內合法收容單位、業者洽談協助，也會先訪視環境是否適合。

吳韋達議員建議收容所改建規劃上，能否兼容教育場域、休閒設施，如貓狗咖啡廳，打造愛狗愛貓民眾交流的好地方。