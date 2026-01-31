影／彰化南瑤宮第一期修復竣工 入火安座再現風華

▲南瑤宮管理人林世賢市長恭迎開基三媽神尊踏火返南瑤宮。（圖／記者林明佑翻攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】斥資6557萬元的彰化南瑤宮第一期修復工程順利完工，30日起展開為期三天的盛大重修入火安座系列慶典，31日為慶典的最高潮，上午7點30分舉行起駕團拜，8點多起駕進入舊城區遶境四城門，由彰山宮池府千歲擔任先鋒開路，其後為南瑤宮開基保安廣澤尊王聖駕，接著10尊會媽及和開基三媽各乘鑾輿殿後，總共13頂鑾轎，眾多鄉親隨駕一同護送媽祖眾神回宮。

下午12點多完成遶境後，在扮成鍾馗的法師主持下正式打開整修已兩年多的南瑤宮廟門，開基三媽等神尊也終於南瑤宮管理人林世賢市長的恭迎之下「回家」，蔚為百年來的盛事！

▲開廟門薊法師先在南瑤宮內進行除煞儀式。（圖／記者林明佑翻攝）

南瑤宮第一期修復工程是於112年6月開工，針對正殿、護龍及三川殿全面整修，主要修復項目包括木構件白蟻蛀蝕、腐朽乾裂、脫榫，以及磚牆面裂縫、規帶、中脊、戧脊裂損等，在市公所、縣文化局、文化部嚴格督導查核下，於上月底通過驗收；前後歷經845天工期⋯終於竣工，經文化部工程施工查核小組-評定甲等，彰化縣政府工程施工查核小組也評定為甲等。

▲扮成鍾馗的法師（持八卦傘者）正式開廟門。（圖／記者林明佑翻攝）

入火安座系列慶典自1月30日展開，主要儀程包括1月30日敬稟三界上蒼眾神，1月31日移駕遶境、入火安座、祈福法會，2月1日安龍、植福及布施普渡；其中媽祖移駕儀式特別邀請彰邑彰山宮開基池府千歲作伴，是源於百年來廣為地方津津樂道的兩宮姊弟典故。

▲廟門開啟後在法師引領下開路先鋒彰山宮池府王爺鑾轎先在宮內踏五方地理。（圖／記者林明佑翻攝）

相傳，南瑤宮建廟時，由彰山宮（番社王爺宮）池府千歲（老池王）聖駕親自踩踏地理，尋得「美人照鏡穴」及「日月鐘穴」地理，助旺南瑤宮天上聖母神威、護佑萬民，媽祖和池王的姊弟情誼牽繫流傳。此次南瑤宮重修完竣入火安座，特恭請彰山宮老池王蒞臨，一同護送媽祖入廟，再踏五方地理、重敘肇建往事，這也是老池王首次駐駕南瑤宮作客，傳為美談！

南瑤宮完成歷史性的入火安座慶典後，另第二期的彩繪工程也已展開，有關南瑤宮的彩繪經調查為郭新林、劉人豪等知名匠師的傑作，因繁複華麗極具保存價值，文化部要求列為二期修復單獨發包施作，並核定470萬元進行前期調查研究及施工設計，委請台藝大文物維護研究中心主任邵慶旺主持，目前工作團隊已進駐，預計2年完成調研設計，接著爭取經費針對廟殿牌樓彩繪全面修復。