影/彰化南郭路商圈民宅大火！發現女焦屍 消防員踩空摔傷手

彰化市南郭路商圈一棟透天厝民宅今天（12/31）上午發生火警，消防人員在2樓發現一具女性焦屍，疑似為失聯屋主。火勢猛烈燃燒約1個半小時後才被控制，一名消防員在救援時因樓梯燒塌踩空摔落，導致右手脫臼送醫。

於一樓堆放大量易燃物品，火勢猛烈難以控制。（圖／中天新聞）

消防局獲報，指稱南郭路商圈附近一棟2樓透天厝傳出濃濃燒焦味，現場冒出大量黑煙與火光，由於地點位於人口密集的商業區，立即引發周邊住戶恐慌。消防局出動消防車15輛、救護車1輛、消防人員39人。趕抵現場後，發現屋主無法聯繫上，立刻部署水線展開搶救行動。

廣告 廣告

消防人員在2樓發現一具女性焦屍，疑似為失聯屋主。（圖／中天新聞）

由於一樓堆放大量易燃物品，火勢猛烈難以控制。一名前往2樓搜救的消防員因樓梯結構已被火勢破壞，不慎踩空墜落，右手當場脫臼，隨即送往醫院治療。所幸該名消防員傷勢穩定，醫師評估無生命危險。

火勢在燃燒約1個半小時後終於被控制住。在2樓搜救時，消防人員發現一具女性焦屍，由於屋主始終無法取得聯繫，有人說她出去當志工不在家，消防局懷疑死者可能就是屋主本人，但確切身分、起火原因仍待進一步調查。

一名消防員搶救時從燒塌樓梯踩空，右手脫臼。（圖／中天新聞）

延伸閱讀

維安升級！今晚跨年、明天元旦 鐵警提高全台車站見警率

跨年開運秘招！民俗專家：「做3件事」2026旺整年

跨年夜「2大外送平台」暫停服務時間、範圍一次看