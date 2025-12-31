影／彰化南郭路民宅惡火奪命 7旬婦人不幸葬身火窟

▲今日正值跨年之際，彰化市南郭路一段一處住宅上午卻傳出火警，一名74歲林姓女屋主不幸葬身火窟，另有一名消防員在救災過程中受傷，起火原因仍待消防局進一步調查釐清。（記者林明佑攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】今（31）日正值跨年之際，彰化市南郭路一段一處住宅上午卻傳出火警，彰化縣消防局接獲通報後，立即派遣大批人力與車輛趕赴現場，儘管火勢迅速被控制，但仍造成5棟房屋受損，一名74歲林姓女屋主不幸葬身火窟，另有一名消防員在救災過程中受傷，起火原因仍待消防局進一步調查釐清。

據了解，消防人員抵達現場時，起火戶已竄出明顯火舌與濃煙，火勢猛烈並向鄰宅延燒。消防局隨即佈署水線全力灌救，火勢在短時間內獲得控制並撲滅。然而，在隨後的火場清理與搜索作業中，消防人員於其中一戶住宅的2樓後方發現一具焦黑遺體，經確認為該戶74歲林姓女屋主，已明顯無生命跡象，後續交由警方及相關單位處理。

此次火警共造成5棟房屋受損，詳細財損仍待估算。此外，救災現場也傳出意外插曲，彰化縣消防局彰化分隊一名陳姓消防隊員在執行任務時不慎跌倒，導致右手脫臼，該名隊員隨即被送往彰化基督教醫院進行治療，所幸經處置後已無大礙，目前已出院返隊休養觀察。至於詳細起火原因與發火點，目前正由彰化縣消防局火災調查科人員進一步鑑識釐清中。