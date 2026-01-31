影/彰化古禮迎娶嫁妝一牛車！新郎騎白馬、新娘坐大轎

現代人結婚多崇尚簡約，不過彰化縣花壇鄉中山路，今（31）日上午11點多，出現一場傳統古禮迎娶。許姓新郎騎白馬迎娶，新娘坐上紅花大轎出嫁，迎娶隊伍中還有一整輛牛車載著嫁妝，場面相當醒目。

新郎騎白馬迎娶。（圖／中天新聞）

迎娶隊伍約有50至60人，成員身穿紅色古裝，負責扛轎及搬運嫁妝，隊伍在中山路上綿延近百公尺。不少路人及等候紅綠燈的開車民眾目睹後感到驚訝，紛紛停下腳步觀看。有路過民眾表示，「沒看過真的牛車載嫁妝，也沒看過古禮迎娶」。

廣告 廣告

新郎曾說，如果要娶新娘，會用紅花大轎迎娶。（圖／中天新聞）

策劃這場古禮迎娶的媒人婆黃小姐表示，新郎與新娘認識很久，新郎曾說，如果要娶新娘，會用紅花大轎迎娶，這次也確實依照承諾辦理。她指出，這樣的迎娶儀式花費不低，光是扛轎與陪嫁禮的人員，就動用約50名工作人員加上許多親朋好友的幫忙才能順利完成。

新娘踏破瓦片。（圖／中天新聞）

迎娶過程中，新郎騎著白馬到門口等待新娘，新娘下轎時，新郎依照古禮踢轎三下。隨後新娘下轎由媒人婆撐傘與新郎並肩走過，過程中依照古禮，新娘踏破瓦片、過火爐後走進屋內，由新郎掀開頭紗，完成迎娶。

牛車載嫁妝。（圖／中天新聞）

延伸閱讀

影/三重越堤道死亡車禍！機車失控撞護欄 騎士傷重不治

20歲女重訓突發疝氣！醫揭男女老幼都可能「脫腸」

《小鬼當家》媽媽驟逝！生前心肝位置與常人左右顛倒