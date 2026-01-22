影／彰化埤頭鄉「藝龍蔬果」開幕 推動在地農產走向全國

▲為協助彰化在地青農拓展銷售通路並提升農產品能見度，位於彰化縣埤頭鄉的蔬果店「藝龍蔬果」於今日舉行開幕揭牌典禮，正式對外營運。（圖／記者林明佑攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】為協助彰化在地青農拓展銷售通路並提升農產品能見度，位於彰化縣埤頭鄉的蔬果店「藝龍蔬果」於今（22）日舉行開幕揭牌典禮，正式對外營運。藝龍蔬果以「從產地到餐桌」為核心理念，致力成為串聯彰化縣內青農的重要平台，將優質農產品推廣至全國市場。

彰化縣政府農業處長郭至善表示，藝龍蔬果嚴選來自彰化各地青農所生產的新鮮蔬果，透過縮短產銷距離，讓消費者能以合理價格，購買到最新鮮、最安心的在地農產品。埤頭鄉鄉長杜懿彩表示，藝龍蔬果的成立，不僅為埤頭鄉注入新的農業活力，也象徵彰化青農串聯推廣的重要里程碑，讓彰化優質農產品被全國更多消費者認識與肯定。

藝龍種苗公司負責人張義鑫說，創立藝龍蔬果的初衷，是希望為青農打造一個穩定且具品牌形象的銷售據點，讓辛苦耕作的成果能被更多人看見。除了一般蔬果販售外，藝龍蔬果也將不定期推出「整合蔬果箱」活動，集結彰化縣內不同鄉鎮青農的特色農產品，透過跨區合作與整合行銷，讓消費者一次品嚐多樣化的彰化好物，同時促進青農之間的交流與互助，形成共好共榮的農業生態。

張義鑫說，未來，藝龍蔬果也規劃結合食農教育、產地故事分享及農產品推廣活動，讓消費者在購買蔬果的同時，更深入認識農民與土地，強化對在地農業的支持與認同。