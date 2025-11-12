影/彰化堆高機迴轉中...牙叉撞機車 騎士慘摔畫面曝光
彰化市11日上午發生一起驚悚的交通事故，一輛堆高機在道路上迴轉時，與一輛直行機車發生碰撞，機車騎士閃避不及，被撞上堆高機前方的牙叉撞上，當場「犁田」摔車，造成26歲趙姓男子肋骨挫傷及四肢多處擦挫傷，意識清楚受傷送醫，所幸沒有生命危險。
根據警方調查，11日上午10時41分許，當時24歲林姓男子駕駛堆高機，在彰化市中山路二段869號前的施工範圍迴轉，沒想到與沿路直行的趙姓男子騎乘機車發生擦撞。機車的前輪直接撞上堆高機用來搬運貨物的牙叉，強大的撞擊力，導致趙男人車翻滾倒地。
事故發生後，消防救護人員獲報迅速趕抵現場，將受傷的趙男送往彰化秀傳醫院救治。經診斷，趙男有肋骨挫傷及四肢多處擦挫傷，意識清楚並無大礙。林男則未受傷，經警方對雙方進行酒測，數值均為零，排除酒駕可能。
至於財物損失方面，堆高機沒有明顯損壞，但機車的前輪輪框已出現輕微凹損，左側車身也有多處擦損。詳細肇事原因尚待警方進一步調查釐清。這起事故的驚悚影像曝光後，撞擊瞬間機車倒地的畫面相當驚險。
