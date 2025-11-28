影／彰化大佛金像獎全國軟網賽開打 林世賢宣布教育與運動分立政策

▲彰化大佛金像獎全國軟網賽開打，彰化縣長擬參選人林世賢市長宣布教育與運動分立政策。（記者林明佑攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】彰化縣長擬參選人林世賢市長28日向媒體發表教育應與運動分立發展的政策，讓教育回到專業-初等教育應該由最了解現況的國中小校長來領導，並將家庭教育、道德倫理、公民教育重新放回教育的核心，也會把AI正式納入中小學課綱，讓孩子從彰化就能接軌世界、迎向未來！

至於運動，林世賢說，他希望不再只是課程，而是一個完整的縣政領域。所以，未來若主掌縣政，計劃把運動業務獨立出來，與青年事務整合，成立「青年運動教育發展處」；同時也計畫建立國家選手培訓中心、提高選手獎金，並推出全民運動計畫，讓每一位彰化人都能動起來、健康起來。

▲由彰化市公所主辦的第62屆「彰化大佛金像獎」全國軟式網球錦標賽，28日起連續三天在彰化縣立體育場健興網球場熱力展開，有來自全國各地共72隊、約7百多名隊員與教練參賽。（記者林明佑攝）

由彰化市公所主辦的第62屆「彰化大佛金像獎」全國軟式網球錦標賽，28日起連續三天在彰化縣立體育場健興網球場熱力展開，有來自全國各地共72隊、約7百多名隊員與教練參賽，分為機關團體組、國小男子組、國小女子組、社會男子甲組、社會男子乙組、社會男子丙組、社會女子甲組及長春組等8組進行鏖戰，激戰可期！

▲大佛盃的特色，是將八卦山大佛的比例縮小塑造佛像，並經過開光點睛，每屆冠軍可保管佛像1年；據傳言，將佛像請回供奉者，當年將一切順利，並有大發財運的好運勢。（記者林明佑攝）

彰化大佛金像獎軟式網球錦標賽，肇始於民國49年，由賴故市長通堯先生及軟網諸前輩發起，為慶祝八卦山之「大佛開光」典禮，推展本市觀光，提升軟網運動水準而舉辦，首屆於民國50年5月20日舉行，迄今已有63年歷史，為提倡軟式網球運動，發揮崇高體育精神，增進國民身心健康，紀念彰化大佛開光，加上歷屆組隊前來參加隊伍遍佈全省，高手如雲、屢創佳績，堪稱全國軟網比賽的一大盛事。

林世賢市長指出，大佛盃的特色，是將八卦山大佛的比例縮小塑造佛像，並經過開光點睛，每屆冠軍可保管佛像1年；據傳言，將佛像請回供奉者，當年將一切順利，並有大發財運的好運勢；此外，透過此一文化體育活動的傳承，能有助於城鄉的融合及促進經濟繁榮。

林世賢市長表示，這次活動感謝彰化縣政府租借健興網球場，提供比賽最佳場地，並且邀請彰化縣體育會軟式網球委員會的總幹事陳浩裕主任協助競賽總策劃，另聘請國立中興大學附屬臺中高級農業職業學校蔡和岑老師領軍的軟網專長師生擔任本次裁判，以求專業、公平及公開的評判，他也預祝大家都能在比賽中奪得佳績！