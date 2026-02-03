影／彰化大東門福德祠尾牙祭祀求好運 拜麻糬黏錢保佑賺大錢

▲彰化大東門福德祠尾牙祭祀求好運，拜麻糬黏錢保佑賺大錢，林世賢市長手捧的供品之一即有麻糬（放在盤子左邊的塑膠盒內）。（圖／記者林明佑攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】2月3日適逢農曆12月16日祭拜土地公（福德正神）的「尾牙日」，位於彰化市民生路212號的「大東門福德祠」，上午10點30分舉行土地公祝壽祭典，由大東門福德祠管理人-市長林世賢偕同地方各界人士與信徒共同參加，向福德正神恭祝聖誕千秋，現場並準備麻油雞酒、壽桃，讓參加活動的信眾福食平安。

林世賢表示，台灣民間與商家習俗，每逢農曆每月的初二、十六這兩天都要「做牙」，祭拜土地公。慣例上，農曆2月2日的祭典稱為「頭牙」，而農曆12月16日就叫做「尾牙」，在尾牙這一天，會以豐盛的供品祭拜土地公，供品中最特殊的是「麻糬」，象徵「黏錢」之意，希望藉由祭拜此供品，土地公能保佑賺大錢；尾牙同時也是事業主犒賞員工，感謝他們一年辛勞的大節日。

▲林世賢市長主持大東門福德祠尾牙福德正神聖誕祭典。（圖／記者林明佑攝）

有關大東門福德祠的沿革歷史，日治時期的大正11年（西元1922年），當時日本政府進行拓寬彰化市陸軍大道（即現今的中山路台一線縱貫公路），原有的東城門也遭拆除，以致東門的土地公神尊因無處棲身，曾經長時期被暫放城隍廟内。

▲林世賢市長分贈麻油雞酒，讓參加活動的信眾福食平安。（圖／記者林明佑攝）

民國94年（西元2005年）5月，基於市內各有西門、北門、南門福德祠，獨缺東門福德祠，因此，將原供奉於城隍廟內的東門土地公-福德正神，迎請至原交通隊部所在、即元清觀前的現址，整修為「大東門福德祠」。