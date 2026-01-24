影/彰化女無照駕賓士突右轉！連撞2車釀2傷送醫

彰化市一名無照女子駕駛賓士轎車，於凌晨行經中山路一段時，突然右轉失控，撞上停放在超商前的2輛汽車，造成其中一輛車上2人面部輕傷送醫。肇事女駕駛雖未飲酒，但警方調查發現她並無駕照，詳細肇事原因仍在調查中。

彰化市一名無照女子駕駛賓士轎車，於凌晨行經中山路一段時，突然右轉失控，撞上停放在超商前的2輛汽車。（圖／中天新聞）

警方調查，這起車禍發生在彰化市中山路一段286號前，時間是凌晨零時52分。28歲王姓女子從溪湖參加喜宴後，駕駛賓士轎車沿中山路一段由南往北方向行駛，準備返回台中。行經事故地點時，疑似操作不當，車輛突然向右轉，失控撞上停放在路旁超商前的豐田轎車及特斯拉轎車。

碰撞造成豐田車上的駕駛及副駕駛2人臉部擦挫傷，所幸傷勢輕微，意識清楚，由119救護人員送往彰化秀傳醫院治療。特斯拉車上駕駛及王姓女子均未受傷。警方到場處理時，王女所駕駛的賓士車前車頭已毀損無法移動，被撞的豐田汽車前車頭、後車尾也嚴重毀損無法移動，僅特斯拉後車尾毀損，尚可自行駛離現場。

肇事瞬間。（圖／中天新聞）

王女並未持有駕照，涉嫌無照駕駛。目前警方已將此案列為A2交通事故案件，正進一步調查車禍發生的確切原因及相關責任歸屬。（圖／中天新聞）

肇事的王姓女子接受警方酒測，結果為0毫克／公升，排除酒駕肇事可能。但警方查證發現，王女並未持有駕照，涉嫌無照駕駛。目前警方已將此案列為A2交通事故案件，正進一步調查車禍發生的確切原因及相關責任歸屬。

