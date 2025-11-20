影/彰化女騎士遭毒駕輾斃還肇逃 駕駛、乘客3人都吸毒

又是毒駕奪命！18日下午在彰化市員林的死亡車禍，64歲高姓女騎士在停等紅燈時，突遭一輛白色轎車高速衝撞後捲入車底，轎車駕駛竟然直接輾過高姓婦人，最後肇事逃逸，殘忍冷血的過程全被監視器清楚拍下，彰化縣警方也積極緝凶，於昨（19）日下午，逮捕肇事的陳男，車內還有另外2名乘客，且都有吸毒，離譜的是，這3人竟然在車上，眼睜睜看著高姓婦人慘死輪下。

發生在彰化員林女騎士遭轎車輾斃的死亡車禍，警方逮捕肇事逃逸的陳姓駕駛，發現車內不只有毒品，還有另外2名男性乘客。（圖／警方提供）

根據警方表示，事發後，警方根據監視器畫面，當日晚間便已掌握車主身分，車主到案說明後，表示肇事車輛是借給陳姓友人駕駛，對於車禍完全不知情，昨日下午3時10分許，警方於員林市山腳路一段前緝獲涉案的45歲陳男，警方也發現他在肇事前疑似有吸毒情事，陳男被帶回警詢後，原來當時車上還有另外2名乘客，共3人在車內，而且3人都有吸食毒品，車內也找到毒品，但是從事發到肇事逃逸，絲毫看不出來車上有任何一人，企圖阻止這起車禍悲劇。

警方逮捕肇事逃逸的陳姓駕駛，發現車內不只有毒品，還有另外2名男性乘客，3人都有吸食毒品。（圖／警方提供）

目前全案移送彰化地檢署偵辦中，檢方昨日已相驗完畢，今日檢警將會持續釐清整起死亡車禍的犯案動機。據悉，64歲的高姓死者和丈夫感情融洽，事發當時，高婦趁午休時間，騎車返家要和丈夫共進午餐，未料因為陳男毒駕，奪走高婦生命，也讓夫妻兩人從此天人永隔。

《中天關心您｜少一份毒品、多一份健康！珍惜生命請遠離毒品》

