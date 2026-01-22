影／彰化家扶員林展愛隊新春慰問 親子包餃傳遞愛與幸福

▲丙午馬年迎新春，彰化家扶員林展愛志工隊特別舉辦「親子包餃迎新春暨慰問活動」，邀請來自溪湖鎮、埔鹽鄉及員林市共20戶、50位親子家庭齊聚同樂。（圖／彰化家扶提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】丙午馬年迎新春，彰化家扶員林展愛志工隊特別舉辦「親子包餃迎新春暨慰問活動」，邀請來自溪湖鎮、埔鹽鄉及員林市共20戶、50位親子家庭齊聚同樂，提前感受溫馨熱鬧的年節氣氛，在寒冬中注入滿滿的人情暖意。

活動當天，志工們與家扶親子攜手包水餃，共完成約1,000顆象徵團圓與祝福的水餃；此外，志工也精心安排拉密牌桌遊體驗，透過遊戲促進親子互動與孩子的專注力及邏輯思考能力。現場更由志工帶領家庭動手製作粉漿蛋餅，80份起司培根蛋餅一出鍋便被孩子們一掃而空，孩子們品嚐後讚不絕口，現場洋溢著歡笑與滿足的笑容。

廣告 廣告

▲彰化家扶員林展愛隊志工們與家扶親子攜手包水餃。（圖／彰化家扶提供）

員林展愛志工隊隊長蕭方華表示：「每逢年節前夕，員林展愛隊都會規劃親子共融活動並結合物資關懷，希望鼓勵扶助家庭走出家門，透過參與活動與人互動，增進親子情感，也讓孩子遠離長時間使用電視與手機，認識家扶多元且有趣的活動，累積正向生活經驗。」；活動最後，同步進行物資整理與發放，貼心準備生活物資，並搭配棉被、床墊致贈扶助家庭，減輕家庭生活壓力。

來自員林市、個性活潑的小妘也分享她的感動時刻。她說：「能與爸爸一起包水餃讓我覺得特別珍貴，因為爸爸從事送貨司機工作，平時早出晚歸，很少有機會一起用餐。這次父女倆一起包了50顆水餃，還一起品嚐美味的蛋餅，讓我留下難忘又幸福的回憶，也非常喜歡這次的活動。」多位家長也感謝志工們的關懷與實際行動，讓家庭在寒冬中依然能感受到被重視、被支持的溫暖，安心迎接新的一年。

彰化家扶主任王震光表示：「感謝員林展愛志工隊長期投入、用心服務所展現的行動力與社會連結。家扶除持續提供弱勢家庭即時關懷與資源協助外，也致力於培力家庭邁向經濟自立與社會參與，讓愛與希望在社區中持續擴散。」彰化家扶邀您響應「無窮世代-傳愛過好年」，用愛陪伴孩子過好年！彰化家扶捐款專線：04-7569336；捐款帳號:00271389，盼號召社會大眾一同響應。