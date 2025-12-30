影／彰化家扶星世代樂團親子共融活動 「一起合作」留下美好回憶

▲彰化家扶星世代樂團日前舉辦親子共融活動，邀請樂團成員、家長及手足共同參與，透過親子共廚與多元才藝DIY體驗，促進親子互動與家庭情感交流。（圖／彰化家扶提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】彰化家扶星世代樂團日前舉辦親子共融活動，邀請樂團成員、家長及手足共同參與，透過親子共廚與多元才藝DIY體驗，促進親子互動與家庭情感交流。彰化家扶青少年樂團成立至今已16年，新一代成員以「星世代樂團」為名，象徵孩子們如繁星般各自閃耀、彼此輝映；2025年已完成6場演出，成員年齡橫跨國小至高中，在練習與舞台中相互扶持、培養團隊合作與自信。此次活動也引導家長更理解孩子的音樂學習歷程，在陪伴中強化家庭支持系統。

本次活動作為年度成果分享，以「一起合作」為核心，將音樂練習中的默契延伸至生活體驗。親子分組進行料理實作，並結合雪花許願球、手作餅乾、彩虹鹽罐、編織工坊及造型氣球等DIY活動，透過共同創作與分工合作，培養孩子生活技能與責任感，也增進親子溝通與理解。活動尾聲，親子一同分享親手完成的成果，在歡笑與溫馨氛圍中，深化陪伴關係，留下共同學習與成長的美好回憶。

樂團成員小恩分享，加入樂團這一年多，從一開始不太敢表達意見，到現在能主動和團員討論、配合演出，讓他學會了傾聽、合作與承擔責任。「不只是練樂器，還學到怎麼和不同年紀的人一起完成一件事。」這次親子活動讓家人親眼看見小恩的改變，能一起煮菜、創作作品，感覺就像把平時在樂團學到的默契帶回家，特別有成就感。家長則表示，透過活動看見孩子在團體中的成長與自信，感受到樂團陪伴孩子累積能力，也為家庭帶來更多正向互動與連結。

彰化家扶主任王震光表示：「彰化家扶中心長期重視兒少的適性發展與多元才藝學習，透過親子共融活動，讓家長能更深入了解孩子在樂團中的學習歷程，進而成為孩子穩定且重要的支持力量。活動同時也讓孩子在被理解與被陪伴的環境中累積自信與歸屬感，對其身心發展及正向人際互動皆有正面助益。」彰化家扶也呼籲社會大眾支持家扶基金會「無窮世代」計畫，一起「助貧童，看見改變的未來」。彰化家扶捐款專線：04-7569336；捐款帳號:00271389。