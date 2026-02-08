影／彰化家扶益源古厝新春圍爐 11年募集逾1.7萬套年菜送暖

▲彰化家扶中心今日在秀水鄉益源古厝舉辦「新春幸福年菜圍爐」活動。（圖／彰化家扶中心提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】農曆春節是家人團聚、共享年夜飯的重要時刻，但對部分弱勢家庭而言，一桌豐盛年菜卻是沉重負擔。彰化家扶中心自2013年發起年菜募集行動，源自一名家扶兒在聖誕圓夢卡片上寫下「每次過年都只能吃簡單火鍋或青菜，好羨慕別人家有豐盛年夜飯」，一句童言促成長達11年的送暖行動，累計募集超過1萬7千套年菜，讓每年逾1700戶家庭得以溫暖圍爐。

彰化家扶中心今（8）日在秀水鄉益源古厝舉辦「新春幸福年菜圍爐」活動，邀請福興、鹿港及秀水近200戶扶助家庭參與。現場貴賓化身「幸福使者」，手持象徵平安順心的蘋果、大吉大利的橘子，以及寓意好事發生的柿子與花生、健康長壽的長年菜，逐一向親子傳遞新春祝福。

廣告 廣告

▲彰化縣長王惠美發送年菜給扶助家庭。（圖／彰化家扶中心提供）

活動由家扶兒帶來醒獅與戰鼓表演揭開序幕，孩子們展現才藝與自信，炒熱現場氣氛。今年適逢彰化家扶成立60週年，主辦單位特別準備壽桃與紅蛋，全場齊唱台語版生日快樂歌，象徵一甲子關懷不間斷，場面溫馨。

▲彰化縣政府社會處長王蘭心發紅包給家扶兒。（圖／彰化家扶中心提供）

隨後在家扶基金會董事林條金、益源古厝第七代長孫陳邦弘及彰化家扶中心主任王震光敲鑼擊鼓下，宣布活動正式開始。貴賓端上六道熱騰騰年菜，包括古早味佛跳牆、雙蔘燉烏雞、櫻花蝦米糕、無錫排骨、蒜味河粉鮮蝦與富貴金絲元蹄，色香味俱全。用餐後並發放紅包，孩子們笑容滿面，洋溢濃厚年節氣氛。

彰化縣長王惠美到場致謝，感謝企業與善心人士慷慨捐贈年菜，讓家扶家庭能共享團圓年夜飯，並代表頒發感謝狀。現場另設古早味市集與懷舊攤位，由志工帶領孩子書寫客製春聯，還有DIY鞭炮、爆米香及趣味闖關等體驗，親子在熱鬧氛圍中迎接新年。

來自秀水的小傑因家庭變故，由罹癌母親獨力撫養，生活仰賴補助，平日難得享用佳餚。他表示，感謝家扶提供愛心年菜，讓一家人得以團聚，感受久違的年節溫暖。鹿港的小薇因患有先天性心臟疾病，已多次接受手術，由母親獨自照顧，善心人士捐贈的年菜，讓一家人在除夕夜共享團圓，也為新的一年注入希望。

彰化家扶中心主任王震光表示，今年是家扶在彰化深耕60週年，感謝每位參與認捐年菜的「無名英雄」，多年來持續為弱勢家庭注入力量，使孩子在社會陪伴下迎向新開始。他也呼籲各界支持家扶基金會「無窮世代～傳愛過好年」，讓關懷持續傳遞。彰化家扶捐款專線：04-7569336；郵局劃撥帳號：00271389。