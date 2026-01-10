影／彰化家扶童心鞋力用愛扶家 累計送出逾1.3萬雙新鞋伴弱勢兒少前行

▲彰化家扶於今日舉辦「彰化家扶用愛扶家60載 2026無窮世代~『童心鞋力』贈家扶兒新鞋記者會」。（圖／彰化家扶提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】彰化家扶於今（10）日舉辦「彰化家扶用愛扶家60載 2026無窮世代—『童心鞋力』贈家扶兒新鞋記者會」。活動由發起人羅金珠女士（彰化家扶員林區扶幼委員會前主委）自2016年起推動認捐新鞋行動。迎接赤馬年之際，回顧「童心鞋力」走過的十年歷程，已累計認捐超過1萬3千雙新鞋，這不僅是一項數字，更代表著1萬3千次溫暖的陪伴，以及無數改變孩子生命軌跡的珍貴契機。

「彰化家扶用愛扶家60載」，彰化家扶自民國55年成立至今，已走過一甲子歲月。根據服務觀察，對許多受助家庭的孩子而言，一雙全新的鞋子，竟是難以實現的新年願望。不少家扶兒少因家庭經濟困境，長期穿著由兄姊傳下來的舊鞋，即便鞋底磨平、鞋面破損，仍捨不得更換，不僅增加行走與運動時的受傷風險，也讓孩子在同儕互動中逐漸產生自卑與退縮。

▲活動由發起人羅金珠女士(彰化家扶員林區扶幼委員會前主委) 自2016年起發起認捐新鞋行動。（圖／彰化家扶提供）

發起人羅金珠女士表示，走過十一年，能夠持續號召社會大眾支持「童心鞋力」，正是因為親眼看見家扶兒少的成長與改變，成為她持續前行的最大動力。這份回饋，讓她帶著十一倍的經驗與勇氣，繼續為家扶兒創造更多可能。羅金珠也特別感謝蔡政達先生、國際蘭馨交流協會中華民國總會、彰化縣員林國際蘭馨交流協會、南山人壽員大通訊處、璟德建設股份有限公司，以及彰化家扶五會後援團體等單位，連續八年以上認捐支持，甚至在活動尚未啟動前即主動加碼響應，以實際行動力挺家扶兒少。



▲彰化家扶童心鞋力用愛扶家，累計送出逾1.3萬雙新鞋伴弱勢兒少前行。（圖／彰化家扶提供）

記者會中特別安排貴賓為家扶兒在嶄新的鞋子上繫上鞋帶，象徵孩子在人生道路上的每一步都能更加穩健，也代表社會大眾對家扶兒少最深切的陪伴與守護。現場並邀請就讀大三、已第四次獲得「童心鞋力」新鞋資源的家扶兒小欣分享成長歷程。她自國小五年級因身高條件被選入籃球隊，從此與籃球結下不解之緣，從青澀球員成長為能獨當一面的隊伍領袖，球場教會她紀律與責任。然而，運動員之路並不平坦，舊傷反覆、課業與訓練的雙重壓力，曾讓她一度陷入低潮；加上家境困難，即便球鞋磨損嚴重也捨不得更換，抓地力不足更增加受傷風險。小欣感動地說：「自從獲得『童心鞋力』的新鞋後，我感覺每一步都踩得更踏實。這雙新鞋不只是物資，更像是一份守護夢想的力量，讓我能更有自信地在球場上揮灑汗水、追逐未來。」

彰化家扶主任王震光指出，根據家扶基金會2025年公布的《童年逆境經驗研究調查》顯示，九成二的弱勢兒少表示家庭經濟困難對自身造成影響，也迫使孩子在困境中提早學會堅強。「童心鞋力」所帶來的，正是一段讓孩子重新累積正向經驗、重拾自信的起點。透過親自走入彰化縣13家鞋全家福門市挑選鞋款，讓新鞋成為孩子在運動場上展現韌性、在升學路上穩定前行的重要支持力量。

王震光說，特別感謝羅金珠女士多年來持續推動「童心鞋力」贈鞋行動，邁入第11年，彰化家扶將不忘初心，帶著每一年的感動與故事，持續為家扶兒少的夢想續航，也誠摯邀請社會大眾一同響應「無窮世代—傳愛過好年」，用愛陪伴孩子迎向更穩健的未來。捐款專線：04-7569336；捐款帳號：00271389。