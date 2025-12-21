影／彰化家扶耶誕園遊會愛心爆棚 助貧童看見改變的未來

▲今日在彰師大寶山校區聯合舉辦彰化家扶「2025無窮世代—寒冬送暖疼惜家扶囝仔耶誕愛心園遊會」，邀請縣內近5,000名受扶助兒童及其家人共襄盛舉，提前感受耶誕溫情。（記者林明佑攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】耶誕節前夕，社會暖流湧現，由國際獅子會300D1區總監蔡沼玲領軍，彰化縣成功、冠穎、彰師大及忠義等多個國際獅子會分會，攜手彰化縣彰工慈善會，於今（21）日在彰師大寶山校區聯合舉辦彰化家扶「2025無窮世代—寒冬送暖疼惜家扶囝仔耶誕愛心園遊會」，以「助貧童 看見改變的未來」為主題，邀請縣內近5,000名受扶助兒童及其家人共襄盛舉，提前感受耶誕溫情。

今年園遊會特別充滿熱血氛圍，多位棒球明星響應簽名球義賣，成為現場最吸睛焦點。長期支持彰化家扶的建築師郭信志，號召林家正、林子偉、余謙、張景淯、林暉盛、翁瑋均、蔡鎮宇等職棒好手捐出親筆簽名球，全數義賣所得捐助弱勢家庭。其中林家正更加碼捐出3只簽名捕手手套，讓球迷爭相搶購。

▲彰化家扶扶幼主委辜福榮自掏腰包響應疼惜家扶囝仔耶誕愛心園遊會。（記者林明佑攝）

此外，目前效力於味全龍當任投手的翁瑋均更是親自將簽名球送達彰化家扶，力挺園遊會義賣簽名球公益活動，家扶同仁開心與瑋均合照，現場儼然變成球迷見面會。

▲2025無窮世代—寒冬送暖疼惜家扶囝仔耶誕愛心園遊會合影。（記者林明佑攝）。

除簽名球義賣外，建築師郭信志也自掏腰包包場電影，並提供餐點，邀請120位家扶兒於明年1月前往台中觀賞勵志電影《冠軍之路》，期盼孩子們能從故事中汲取力量，未來在人生賽場上找到屬於自己的方向。他表示，簽名球象徵夢想與希望，希望孩子們即使身處困境，也能像球星一樣奮力一擊、翻轉未來。

▲彰化家扶耶誕園遊會愛心爆棚，現場湧入約5、6千名民眾參與愛心行動。（記者林明佑攝）

今年義賣區另一亮點，則是眼科名醫陳永樺慷慨捐贈1,000隻公仔響應公益。身為彰化家扶扶幼委員的陳永樺，感念弱勢家庭在物價上漲壓力下的生活艱辛，特別捐出大量公仔供現場義賣，吸引不少親子與收藏族群駐足，也帶動企業團體認購熱潮，展現醫界回饋社會的典範力量。

彰化家扶中心主任王震光表示，今天是聖誕節前最後一個假日，現場湧入約5、6千名民眾參與愛心行動，明年是彰化家扶邁入60年的重要里程，今年我們順利招募140個攤位，招待1,020戶家庭、約3,300位親子到場，每戶可獲得約350元的民生物資，並依家庭子女數提供600至1,000元不等的園遊券，讓家庭自由選購所需物品。

王震光指出，對單親或隔代教養家庭而言，這不僅是一場耶誕活動，更是支撐他們安心跨年的重要力量，活動所得將全數投入明年度幸福年菜、新學期獎助學金及急難救助等服務。他感謝各界善心人士的支持，讓園遊會在溫馨樂聲中圓滿落幕，為弱勢孩子送上守護整個冬天的溫暖希望。彰化家扶也呼籲社會大眾支持家扶基金會「無窮世代」計畫，一起「助貧童，看見改變的未來」。彰化家扶捐款專線：04-7569336；郵局劃撥帳號：00271389