影／彰化市向陽長照樂活館動土 打造全齡照顧新據點

▲彰化市向陽長照樂活館新建工程動土，預計116年完工，打造全齡照顧新據點。（圖／彰化縣政府提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】彰化市向陽長照樂活館新建工程動土典禮記者會於今(16)日上午在向陽社區活動中心舉行，由彰化縣長王惠美、議長謝典霖、衛生福利部長期照顧司簡任技正白姍綺等人共同執鏟動土。王惠美表示，該大樓由中央補助6,358萬元，縣府自籌6,342萬元，工程總預算為1億2,700萬元，預計116年完工，未來將能提供在地民眾托嬰、老人日間照顧、社區活動及健康促進等全齡照顧服務，成為向陽社區守護小寶貝，照顧老寶貝的最佳堡壘。

王惠美表示，本棟樓為4層樓建築，規劃1樓為社區活動中心，2樓是社區活動中心及親子館，3樓是托嬰中心，可收托60位未滿2歲幼兒，4樓則是日照中心，可服務48位失能失智的長輩。感謝中央補助，感謝議長謝典霖及所有議員對縣政經費的支持，也感謝彰化市公所提供土地，更感謝向陽長輩的包容，期待盡速完工，提供大家更好的照顧環境。

▲彰化市向陽長照樂活館新建工程動土典禮記者會於今日上午在向陽社區活動中心舉行。（圖／彰化縣政府提供）

衛生福利部長期照顧司簡任技正白姍綺表示，本次工程是中央與地方攜手合作、共同推動的重要建設，感謝委員在立法院的大力支持，議長以及所有議員全力支持這項計畫，促成今天順利動工。彰化縣近年建置多處「0到100歲」的全齡照顧場域，包括公設民營的托嬰中心、照顧據點、以及親子館等，不只照顧長輩，也照顧孩子。彰化縣的長照服務涵蓋率高達97%，超過全國平均，未來在長照3.0之後，期待持續結合居家、社區、機構、醫療與社福體系，打造一體式照顧服務。從預防延緩失能、失智，到長照相關支持，以及安寧照護，都能完整銜接，讓長輩不只活得久，更能活得好。

▲彰化市向陽長照樂活館完工模擬圖。（圖／彰化縣政府提供）

議長謝典霖表示，感謝衛福部的支持，彰化在王縣長縣府團隊的努力之下，長照發展遙遙領先全國，加上現今老年人口逐年攀升，顯示老年照顧是當務之急，這棟大樓將能提供全齡照顧服務。

彰化市長林世賢表示，感謝王縣長、陳文賓主席的支持，讓這樣一個可以照顧在地長者與孩子的建設得以順利推動。施工過程中，會對地方帶來一些不便，希望當地居民體諒，共同支持這項建設。

社會處表示，彰化縣未滿2歲幼兒及65歲以上長輩之人口分別佔總人口1.2%及20%，其中彰化市未滿2歲幼兒及65歲以上長輩人口也分別為1%及20.4%，因應人口少子女化及老化，彰化縣政府積極向中央爭取前瞻基礎建設「少子化友善育兒空間建設之建構零至二歲兒童社區公共托育計畫」及「公共服務據點整備-整建長照衛福據點計畫」建置彰化向陽公設民營托嬰中心、社區日間照顧中心及社區活動中心。

為積極布建公共托育及長照資源，本縣持續盤點公有空間，發展創新模式並透過跨網絡合作，辦理長照衛福大樓新建工程，包含全國第一棟整合式長照衛福大樓位於本縣二林鎮，整合公設民營托嬰中心、育兒親子館、衛生所、不老健身房及日間照顧中心，並陸續有芳苑、大城、竹塘、員林及北斗5處成立，目前埤頭、秀水、伸港、溪湖、永靖、和美、埔鹽、田尾及大村等9處分別新建中或規劃設計中。另外，亦與本縣青年住宅、內政部營建署社會住宅及鄉鎮市公所社福大樓共同規劃新設公設民營托嬰中心及育兒親子館，藉由整合老幼照護，建構老少共融托育環境，多元拓展本縣育兒及長照資源。這些建設不僅減輕家庭的照顧負擔，也讓年輕人能安心打拼，無後顧之憂。