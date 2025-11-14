影／彰化市心靈成長講座爆滿 沈茂根分享「讓人生成功」關鍵心法

▲由彰化市公所主辦的2025心靈成長系列講座於今日晚上在彰化生活藝文館登場，邀請上市櫃邦泰複合材料公司董事長沈茂根，以「讓人生成功」為題，將自身創業與轉型經驗，分享「走出舒適圈」的人生哲學。（記者林明佑攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】由彰化市公所主辦的2025心靈成長系列講座於今（14）日晚上在彰化生活藝文館登場，邀請上市櫃邦泰複合材料公司董事長沈茂根，以「讓人生成功」為題，將自身創業與轉型經驗，分享「走出舒適圈」的人生哲學。從年輕時創立連鎖牙醫診所，到帶領邦泰從巨額虧損走向轉虧為盈，他的故事吸引眾多師生及企業人士前來聆聽，現場笑聲與掌聲不斷。

現年66歲的沈茂根，大學牙醫系畢業後投入演講與教學，30多歲打造連鎖牙醫品牌。13年前，他在公開市場接手邦泰，面對營收從96億元跌至6億元、最慘一年虧損7.4億、銀行抽銀根等困境，「邦泰在地獄走了一回」。他說，靠著「砍掉重練」與團隊努力，6年後公司轉虧為盈，不僅彌補所有虧損，更成功配發股利、股價翻倍。

▲沈茂根說，人生必須不斷學習與改變，而成功的道路上既有階梯，也有絆腳石。他在演講中分享多項成功心法，強調「成功是需要練習的」，並提出九項關鍵練習方向。

沈茂根指出，企業要成為百年企業，文化至關重要，「負責任、肯學習」是邦泰的核心價值。他以拜訪客戶「至少15次」的精神提醒年輕人：「要勇敢做夢、盡情飛翔，立足台灣、放眼世界。」

▲沈茂根以幽默又直白的方式總結成功三要素：「第一，要堅持；第二，要不要臉；第三，要堅持不要臉。」鼓勵所有人勇敢追求目標，祝福大家都能活出閃耀而精彩的人生。

談到人生態度，沈茂根直言，「企業成功只有五個字：無知的樂觀。」他強調，樂觀的人看到機會，悲觀的人只看到困難；凡事多找方法、少找藉口。「強者都是含淚奔跑的人。」他每天工作超過12小時，以行動證明自己的信念。

沈茂根勉勵年輕人，語言能力是「階級的分野」，懂越南語比名校光環更可能成為主管；初入職場首選業務工作，因為「臉皮厚、能伸能縮，未來才能當老闆」。他更談到人生態度：「練習快樂、練習感恩，不抱怨，自然豁然開朗。」失敗越多，成功機會越大。

沈茂根笑說，自己完全不覺得老，「要活到120歲、工作到100歲、80歲在大巨蛋開演唱會」，因為「真的沒時間變老」。他勉勵所有聽眾勇敢跨出舒適圈，在AI時代來臨前，累積多元能力，「人生只有一次，要勇敢向前走，成功就在前方等你。」

沈茂根強調，人生只有一次，一定要活得淋漓盡致、謝幕無悔。每個人的人生都是由自己的選擇雕琢而成，吃過的苦、走過的彎路、遇過的挫折，全都算數，也都是成就未來的基石。人生的意義在於「成就自己、造福人群」，價值則來自平凡中的幸福與奮鬥過程的成長。成功不是外界的掌聲，而是「自己喜歡、別人欣賞」的樣子；成功定義，就是永遠讓人覺得你物超所值。面對人生的坎坷與挑戰，要保持樂觀、勇敢逐夢，因為「活著就要精彩」。

沈茂根說，人生必須不斷學習與改變，而成功的道路上既有階梯，也有絆腳石。他在演講中分享多項成功心法，強調「成功是需要練習的」，並提出九項關鍵練習方向。

首先，他指出，要練習「厚臉皮」。臉皮厚的人更樂觀，也更容易抓住表現機會。第二，要培養膽識，因為成功者從來不是膽小鬼，唯有勇於接受挑戰與冒險，才能突破自我。第三，要鍛鍊口才，良好的表達能力能大幅提升成功機率。

第四，他強調要練習讚美與自信。讚美能創造更多機會，自信則能讓一個人的氣場更強大。第五，要具備「耐操耐罵」的能力，尤其要能承受外界的誹謗與誤解。他提到，在網路時代，一則不實訊息就可能影響一個人的名譽，因此沒有韌性，很難度過人生的種種風雨。

第六，也是他認為最重要的一點──要練習「纏鬥能力」。人生充滿失敗與挫折，唯有包容、調整策略並持續行動，才有機會走向成功。第七，要練習社會化。他解釋，商業的本質是「適應社會」，了解社會需要什麼並做出來，自然能創造價值。因此，透過學習與模仿逐步融入社會規範與文化，是現代人必備的能力。

第八，要研究賺錢與研究人性。了解人性才能把握商機，他以拼多多反映人們「愛占便宜」、抖音展現「喜歡炫耀」、買彩券源於「渴望一夜致富」為例，強調善用人性便能創造市場。他也提到，成功來自不斷練習與累積，唯有一萬小時的投入，才能讓平凡變得不平凡。

第九，要走出固執。他認為，現代人因人生經驗不足，容易陷入固執思維，甚至因此被詐騙。面對挑戰必須不怕失敗、不畏困難，勇於嘗試才能拓展人生的可能。

談到人生態度，他提醒，「你選擇什麼情緒，就選擇什麼人生」。因此情緒管理至關重要，要練習不生氣、不抱怨，保持快樂與感恩，才能真正掌握自己的人生。

最後，他以幽默又直白的方式總結成功三要素：「第一，要堅持；第二，要不要臉；第三，要堅持不要臉。」沈茂根鼓勵所有人勇敢追求目標，祝福大家都能活出閃耀而精彩的人生。