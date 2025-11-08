影／彰化市慶祝重陽節表揚金婚夫婦 恩愛50年牽手半世紀
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】今年10月29日的「九九重陽節」已過，彰化市為慶祝重陽節舉辦的系列活動壓軸-金婚夫婦表揚大會，今（8）日在彰化生活藝文館隆重登場，由市長林世賢全程主持，表揚共255對、結婚滿50年的金婚夫婦大會，由於受表揚的夫婦對數多，為體恤受表揚者，表揚活動分上下午場進行一整天，場面既隆重又溫馨！
林世賢市長在主持表揚大會開幕式致詞時強調，由他發起並擔任主席的「無人載具彰化崛起產業聯盟」，目前成員已有700多人，該聯盟透過整合彰化縣及全國的產業實力，積極切入無人機供應鏈，並以團體戰模式爭取訂單，協助業者將傳統產業（例如精密機械加工、五金等）優勢應用於無人機領域，助益甚大。
▲金婚夫婦表揚大會上林世賢市長不忘帶著僳值1萬美元的無人機並強調彰化傳統產業要轉型。（記者林明佑攝）
林世賢市長稱讚受表揚的金婚夫婦說，能攜上走過半個世紀，真的是前世修來的福份，學會相互尊重、相互體諒應該是夫妻能夠長長久久的不二法門；他同時也強調，也要同時一起保持健康，才能繼續更長遠地相處下去。
▲林世賢市長逐一和受揚的金婚夫婦合影。（記者林明佑攝）
為了向長者賀節而舉辦的重陽節系列活動，彰化市公所先於10月16日同步發放縣府和市公所致贈全市73里長者的重陽敬老禮金，其中代縣府發給的總金額為 5,345萬5,000元：其中，一般戶部分，65-99歲和55-64歲原住民，每人發放1000元；福利戶（列冊低收入戶、中低收入戶、領身心障礙生活補助費或領有中低收入老人生活津貼，包含長照1.5倍安置者）部分，65歲至79歲長者及55至64歲原住民長者每人3000元、年滿80歲至89歲長者6000元、90歲至99歲9000元。
至於市公所發給的金額為1,546萬1,000元（七十歲以上每人5百元、受惠人數30,922人），總計縣府與市公所共發放6,891萬6,000元。除了發放敬老禮金之外，彰化市公所今年同樣對百歲人瑞另加送金鎖片，全市共有42位的百歲人瑞，都獲得公所贈送的金鎖片。
此外，為表揚結婚滿50年、60年及70年的夫婦，藉由他們一生守護且珍惜婚姻的態度及感情，做為現代年輕夫妻樹立典範，同時，也表達對長者的崇高敬意，市公所另於10月19日在彰化生活藝文館舉行「鑽石婚」（結婚滿60年）暨「白金婚」（結婚滿70年）夫婦表揚大會，受表揚的「鑽石婚」夫婦為152對、「白金婚」夫婦19對；系列活動壓軸的，則是於11月8日，同樣在彰化生活藝文館舉行「金婚（結婚滿50年）夫婦表揚大會」，受表揚的為225對。
