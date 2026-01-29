影／彰化市春節敬老禮金發放 全國最大手筆總金額逾1.9億元

▲林世賢市長在光南里辦公處發放春節敬老禮金大家領得笑呵呵。（圖／記者林明佑翻攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】為弘揚孝道及表達對長者的敬老之意，彰化市公所每年在春節前夕，都會發放給年滿七十歲以上長者每人6千元的「春節敬老禮金」大紅包，這項福利措施已邁入第29年，今年共有31,911名年滿70歲長者每人領取6,000元，合計發放金額達1億9,146萬6,000元，較去年人數多出1,429人、發放金額增加857萬4千元，市公所動員百餘名里幹事、志工及員工集中點鈔分裝紅包，並由專人送至各里發放，警方同步加派警力維護安全。

今年，共有多達24,694位長者選擇用轉帳（比例77.38%-共計148,164,000元），另7,217位選擇領現金（比例22.62%共計43,302,000元），轉帳的部分公所已於27日撥入長者的帳戶，選擇領現金的長者則於29日前往各里辦公處或指定地點同步領取。

配合發放禮金的「大工程」，29日一上班，全市73里的里幹事、志工與市公所員工共1百多人，群集在介壽藝文生活館點鈔並將現金逐一分裝進紅包袋之後，再分別由專人將禮金送至各里辦公處或指定的地點發放；由於同時有多達近4千3百多萬元的現金「滿街跑」，警方特別加派警力，同步加強市內的不定點巡邏。

上午10點起，林世賢市長分別前往位於中山路一段189巷49號的南興里社區活動中心，以及位於中興路125號的光南里辦公處等地方，將禮金紅包親手交給長者們，並向長者們提早拜年，也祝福大家身體健康。

彰化市公所是自民國86年、前市長葉滿盈任內起，開始發放七十歲以上長者每人5千元的春節敬老禮金，民國99年至民國101年調增為每人發放6千元。民國102年基於財政考量改採浮動機制，如公所自有財源達10億元以上才發6千元，若未達10億元則發放5千元。

後來為符合實際，市公所於104年向市民代表會第18屆第1次臨時會提修正案，即自有財源若達到9億6千萬元就發放6千元，獲代表會通過，並自民國105年1月1日起開始實施。

今年凡是年滿七十歲【民國45年以前（含當年）】，在彰化市設籍六年以上的長者【民國108年12月31日以前設籍】且戶籍未再遷出者，每人都可獲得敬老慰問禮金新臺幣6,000元及長壽麵線一份，可以歡樂歡度農曆春節。