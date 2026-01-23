影／彰化市春節敬老金發逾1.91億 滿70歲長者領6千大紅包

▲林世賢市長在春節敬老禮金發放記者會上發紅包給長者。（圖／記者林明佑攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】敬老尊賢是台灣人的傳統美德，為了照顧所有長者，表達敬老之意，彰化市公所每年在春節前夕，都會發放給年滿七十歲以上的長者「春節敬老禮金」大紅包，這項福利措施已經連續實施28年。今年可獲領取敬老禮金的長者共有31,911位、每人6千元，合計將發放總金額為1億9,146萬6,000元。市長林世賢表示，發放敬老禮金的目的，除了是做好老人福利外，還有弘揚孝道及倫理道德的觀念，更重要的是對長者的關懷與照顧。

23日上午在彰化生活藝文館舉行的春節敬老禮金記者會，市長林世賢邀請李國輝先生、鄭登元先生、黄勝義先生、王栢昌先生、簡玉英女士、鐘秀蕊女士、皇甫娟女士、陳美惠女士共8人，代表本市的長者出席參加，現場也邀請日光城堡幼兒園小朋友透過輕快又童趣的奧福音樂表演，把滿滿的活力與笑容送給現場的爺爺奶奶們，林世賢市長同時逐一向長者致贈紅包，祝福長輩們每天都保持愉快的心情，健康又長壽。

▲林世賢市長等人宣傳彰化市公所將於1月29日在各里辦公處或各里指定地點發放春節敬老禮。（圖／記者林明佑攝）

彰化市公所將於1月29日在各里辦公處或各里指定地點，發放115年春節敬老慰問禮金，凡年滿七十歲【民國45年以前（含當年）】，在彰化市設籍六年以上的長者【民國108年12月31日以前設籍】且戶籍未再遷出者，每人都可獲得敬老慰問禮金新臺幣6,000元及長壽麵線一份，可以歡樂好過農曆春節。

▲春節敬老禮金發放記者會上可愛的小朋友們共襄盛舉。（圖／記者林明佑攝）

有關禮金領取的方式，為順應時代潮流及尊重長者的意願，林世賢市長指示，自民國110年起，讓長者自願選擇採領現金或者用轉帳的方式；以今年為例，有24,694人選擇用轉帳、占77.38％，領現金的為7,217、占22.62％。

彰化市長林世賢表示，現代醫療的進步，長壽已非遙不可及，市公所的敬老禮金不僅是『活的愈久、領的愈多』，發放春節敬老慰問禮金，亦是彰化市推展的社會福利項目之一，市公所財政雖非充裕，但仍節省其他開支，只為做好社會福利，讓彰化市成為充滿溫暖的新城市。