影／彰化市歲末圍爐招待獨居長者 義剪造型煥然一新迎新春

▲獨居長者圍爐餐會林世賢市長逐一發紅包。（圖／記者林明佑翻攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】為了讓孤苦無依的獨居長者感受社會溫暖，彰化市公所於今（30）日中午，在仟鶴活海產餐廳舉辦「寒冬送暖關懷獨居長者餐會」活動，會中先安排鎧林美學美髮師傅為長者義剪頭髮，之後再神清氣爽地舒服用餐，餐會中並致贈64位長者每人500元春節禮金，同時提醒獨居長者們天冷要多添增衣褲，並提早預祝大家春節快樂。

彰化市公所照顧獨居長者不遺餘力，目前由社會課列冊服務的長者對象有64位，平時即經常性透過志工協助關懷訪視，到獨居長者住處噓寒問暖，了解其生活狀況與需求。

除了日常的關懷訪視，彰化市公所同時安排志工每天協助為低收入戶的獨居長者送午餐；此外，公所於每年中秋節都會贈送中秋月餅給有列冊的獨居長者享用，且每逢歳末也會辦理圍爐送暖活動、或是於年初辦聯誼餐會。而為了讓獨居長者有外出散心機會，增進生活品質，市公所每年更會安排招待長者到外地旅遊。

30日舉辦的「寒冬送暖關懷獨居長者圍爐餐會」活動，氣氛輕鬆而溫馨，在用餐之前先由鎧林美學美髮安排了幾名師傅，在場為長者免費義剪頭髮，同時讓長輩們彼此自在地閒話家常，並互相關懷問安。