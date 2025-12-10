影／彰化市華興公園全新落成啟用 全齡共享、寵物友善一次到位

▲林世賢市長與縣議會副議長許原龍、市民代表會主席陳文賓，現場於公園新設的戶外健身區示範健身器材操作。（記者林明佑翻攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】由中央補助350萬、許原龍副議長爭取縣府補助400萬及公所自籌300萬共斥資1050萬元，進行整體改善工程的彰化市華興公園，10日全新落成啟用，改善後的公園兼具「健身、兒童、寵物友善」三大功能，可滿足兒童、青壯年、銀髮族及毛小孩等不同族群需求，成為一座融合運動、休閒與親子活動等多功能的全方位生活型公園。

最受矚目的亮點，是設置了彰化第一座戶外健身設施區，配備多項專業體能訓練器材，涵蓋肌力、伸展與核心穩定等訓練模組，滿足青壯族群休閒健身需求，也提供年長者維持日常肌耐力的設備，體現市公所推動「走出家門就能運動」的理念，降低運動門檻、提升規律運動機會。

▲華興公園整修工程完工啟用揭牌。（記者林明佑翻攝）

同時，為孩子打造更安全有趣的遊憩空間也是本次改善重點，兒童遊具區全面翻新，導入多元遊戲路線與挑戰元素，強化探索、平衡及團體互動體驗，並鋪設安全減震地墊，大幅提升使用安全與舒適性，搭配新增綠地與綠色空間，有助舒緩壓力並降低都市熱島效應。

▲華興公園整修新增毛小孩專區。（記者林明佑翻攝）

林世賢市長表示，公園是城市生活的延伸空間，不僅是散步運動的場所，更讓居民產生情感連結與社區認同。本次華興公園改善工程，充分納入民眾使用經驗及地方意見，真正把公園打造為「孩子能玩、家長能休息、長輩能運動、毛孩友善」的全齡共享的多元場域。

有鑑於銀髮與弱勢等族群的需求，此次公園改善工程規劃，亦全面考量行動安全與環境包容性，納入全園無障礙動線與友善步道系統，提升輪椅、助行器與嬰兒車通行便利性，並調整高低差與照明配置，確保不同年齡與身體條件的民眾皆能安心使用。

此外，因應飼主與毛孩家庭增加，也新增寵物友善設施與清潔配套，設置清潔袋、沖洗設備與明確規範，打造舒適可共享的寵物活動空間，兼顧環境整潔與使用者權益，展現更加成熟與共融的公園文化。

林世賢市長進一步強調，提升公共環境品質是持續性的城市建設目標，未來將持續滾動檢視各地公園需求，推動休憩空間升級、改善照明與無障礙動線、導入共融遊具等設施，讓市民在都市內有一個舒適的公園環境。