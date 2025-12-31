影／彰化市跨年晚會愛心滿滿 林世賢煎蔥油餅義賣助弱勢

▲彰化市公所為迎接2026年「馬年」跨年晚會，今晚於旭光西路熱鬧登場。（記者林明佑攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】彰化市公所為迎接2026年「馬年」跨年晚會，今（31）日晚間於旭光西路熱鬧登場。晚會周邊邀請多家在地小吃業者設攤，其中最特殊的是由龍山社區人員義賣蔥油餅，彰化市長林世賢也親自煎蔥油義賣，所得將全數捐贈給「社團法人彰化縣啟智協進會」。晚會接近12點，由林世賢市長與金曲歌后孫淑媚攜手，帶領現場數千名民眾一同倒數迎接2026年，氣氛嗨到最高點，活動一路熱鬧至1日凌晨1點多才圓滿落幕。

廣告 廣告

彰化市長林世賢表示，希望透過跨年的歡樂氣氛，拋掉去年的不愉快；並盼望包括彰化鐵路高架化、東區擴大都市計畫、彰化交流道都市計畫以及捷運到彰化等4項重大建設，在新的一年能順利展開推動。

▲彰化市跨年晚會周邊邀請多家在地小吃業者設攤，其中最特殊的是由龍山社區人員義賣蔥油餅，彰化市長林世賢也親自煎蔥油義賣，所得將全數捐贈給「社團法人彰化縣啟智協進會」。（記者林明佑攝）

每年的跨年晚會是彰化市歷年來的年度盛會，總是吸引很多年輕族群共襄盛舉，即使遇天氣冷冽，現場也大都擠滿人潮，今年也不例外。率先表演的單位，包括社區、學校、與民間團體等輪番上場，分別表演舞蹈、國樂、歌唱與熱舞等。

▲彰化縣長王惠美出席彰化市跨年晚會，與表演團體一同合影。（記者林明佑攝）

另藝人表演部分，今年應邀獻藝的，包括邀請到陳竟飛、陳佩賢、阿蘭AC、原子邦尼、陳衣宸、陳申珮（ㄧ綾）等多組卡司接力演唱，炒熱現場氣氛；並由金曲歌后-孫淑媚陪伴大家一同倒數迎接2026年，現場熱烈的氣氛，一波接一波，持續不斷，並且愈晚愈嗨。彰化市公所特別感謝在地企業矽品精密工業股份有限公司、財團法人日月光文教基金會對「2026彰化市跨年晚會」活動的大力支持。

晚會倒數計時之後，緊接著氣氛達到最高潮，進行眾所期盼的摸彩重頭戲，彰化市公所提供了包括iPhone 17、55吋液晶電視、洗衣機、冰箱、微波爐、咖啡機等爐豐富大獎，林世賢市長除了恭喜摸得大獎的幸運者，更祝福全市的所有市民鄉親，在新的一年「馬到成功．喜滿門」！