影／彰化市長青大學研習結業典禮 林世賢期勉活到老學到老
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】彰化市長青大學114年度研習結業典禮，12月6日上午9時起在介壽生活藝文館隆重舉行，兼任「校長」的市長林世賢致詞表示，此次研習課程共有48班、1204人次，獲頒結業證書共998人次，全勤者有847人，全勤比率達70.34％，可見大家都非常認真學習，他並以自己為例說，雖然已66歲了，仍不斷在學習新知，例如無人機與無人機具的知識…等。
林世賢市長同時針對於外界不時仍在散播有關將斥資43億元興建-全縣唯一的彰化中友百貨公司「不蓋了！」的謠言澄清說，投資業者已經投入10多億元了，地下深達20多公尺的鋼構地下室已經完工，再來就是往蓋21層的百貨兼停車場大樓，工程從未中斷過，呼籲市民們謠言止於智者，勿輕信不肖的政客們的誣衊。
▲有意問鼎彰化市長寶座的市民代表會主席陳文賓也和長青學員們親切問候。（記者林明佑攝）
6日的結業典禮上，除了由林世賢市長頒發結業證書，並祝賀恭喜大家「畢業了！」，而與會的長者們則逐批上台展現學習成果，由英語班、日文班、舞蹈班、太極拳班、詩詞吟唱班、歌唱班等班級安排節目演出，展現出活到老、學到老的精神與活力，會場充滿熱鬧歡樂氣氛。
▲林世賢市長分批表揚長青大學各班的指導老師。（記者林明佑攝）
林世賢市長致詞說，參加彰化市長青大學114年度研習獲得結業的學員們，在32週的研習活動中，都獲得很大的收穫，不僅在專業課程中學到專業技巧，語文課程中增加語文能力，更可貴的是，透過群體生活豐富了精神生活及人際關係。
林世賢市長強調，長青大學的經營並不容易，雖然如此，但每每看到各位長輩專注學習的神情，他就深為感動，並儘量突破經營困境，為長輩創造更好的學習空間，也期勉長輩們，學習要持之以恆，充分享受「活得老更要活得好」的人生。
